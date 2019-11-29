Какими болезнями грозит повышенный уровень холестерина

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Повышенный уровень холестерина может в итоге обернуться серьезными проблемами со здоровьем.Считается, что, если не снижать уровень холестерина, он может привести кразвитию атеросклероза и связанным с ним заболеваниям: ишемической болезни сердца (ИБС — стенокардии, инфаркта миокарда), нарушению мозгового кровообращения и ишемическому инсульту, атеросклеротическому эндартерииту и гангрене конечностей.Стоит напомнить, что холестерин представляет собой вещество, жизненно необходимое организму, которое входит в состав мембран всех клеток, делая их упругими и защищенными от проникновения инфекции. А еще холестерин непосредственно участвует в обмене веществ и синтезе важных для организма веществ. Но когда его в организме становится больше нормы, он начинает откладываться на стенках кровеносных сосудов, что приводит к нарушению кровоснабжения тканей. Именно так и развивается атеросклероз. А уже на фоне этого заболевания появляются признаки ишемической болезни сердца (ИБС), нарушения мозгового кровообращения и нарушение кровообращения в конечностях.Что же приводит к повышению уровня холестерина в крови? В большинстве случаев это случается из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Также причиной повышения холестерина бывают наследственные особенности обмена холестерина. У таких людей, да еще и ведущих неправильный образ жизни (неправильно питаются и мало двигаются), может с большой вероятностью развиться атеросклероз.Обычно в молодые года случаи повышенного холестерина случаются у мужчин, и это приводит к развитию инфарктов миокарда и ишемических инсультов. А уже после 40-50 лет ситуация меняется: в этой возрастной подгруппе большему риску подвергаются женщины и это связано женскими половыми гормонами эстрогенами, которые активно способствуют образованию соединений холестерина с белками.Какие же признаки того, что у вас повышен уровень холестерина? К сожалению, это отклонение почти не проявляет себя до тех пор, пока не разовьется атеросклероз. Да и начальные стадии атеросклероза также протекают бессимптомно. А вот когда от недостатка кровоснабжения начинают страдать органы, начинают появляться первые симптомы заболевания. Это проявляется стенокардией напряжения (боли в сердце при физической или нервно-психической нагрузке), затем стенокардией покоя (сердечные боли в покое).Это может привести к инфаркту миокарда (сильные продолжительные боли в сердце, связанные с некрозом сердечной мышцы). Когда атеросклероз поражает сосуды головного мозга, то нарушается мозговое кровообращение, которое приводит к головным болям, снижению памяти и способности воспринимать новые знания и навыки.Самым сложным проявлением этого заболевания является ишемический инсульт – состояние, когда просвет артерии полностью перекрывается и происходит отмирание клеток головного мозга. Это неминуемо приводит к нарушениям движения и чувствительности.