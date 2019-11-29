Ученые рассказали, как вылечить редкую форму сахарного диабета

Часто больным с этой формой заболевания препараты назначают ошибочно.Лечить больных с редкой генетической формой сахарного диабета обычными препаратами может быть опасно, предупреждают специалисты. Так, пациентам с MODY-1 (подтипом MODY-диабета) часто ставится неправильный диагноз («диабет 2 типа»).По словам ученых, MODY-1 развивается из-за мутации в гене, которая передается от больных родителей детям. На это заболевание приходится 3-5% от всех случаев сахарного диабета. Перед началом лечения врачам следует определить, не страдает ли пациент от MODY-1. Часто больным с этой формой заболевания ошибочно назначают препараты, стимулирующие выработку инсулина.Однако подобная стимуляция способна привести к гибели бета-клеток, продуцирующих инсулин. Из-за этого такие пациенты могут быстро стать зависимыми от инъекций гормона. Ученые считают: людям с MODY-1 показана терапия, направленная на специфические пути, связанные с функционированием бета-клеток.