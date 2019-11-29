Чистка суставов народными средствами

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Очистить суставы можно с помощью отвара картофеля, черной редьки, риса.Как утверждают многие медики – большинства болезней суставов можно избежать, регулярно проводя их профилактическое очищение.Существует множество способов очищения суставов (в основном это диеты и упражнения), среди которых и советы народной медицины.1. Отвар картофеляБерём один килограмм свежего картофеля, промываем его под проточной тёплой водой (не очищая от кожуры) и нарезаем мелкими кусочками. Пересыпаем измельчённые клубни в кастрюлю и заливаем его очищенной водой (вода должна слегка покрывать картофель). Теперь ставим кастрюлю на слабый огонь и варим около двух часов. Готовый отвар необходимо процедить сквозь мелкое сито или несколько слоёв марли. Употребляют отвар трижды в день по одному стакану на протяжении двух – трёх недель. При необходимости время одного курса продлевают ещё на месяц.2. Чёрная редькаПринимайте свежий сок из этого корнеплода трижды в день по две чайных ложечки. Приготовление сока: необходимо перекрутить немного редьки через мясорубку, после чего отжать получившийся сок из мякоти при помощи марли или сита. Для прохождения одного курса лечения нужно приобрести десять килограмм редьки. Запомните, что чистить корнеплоды не нужно – достаточно тщательно их промыть.3. РисДля очистки суставов нам понадобится около двух килограммов риса. Рекомендуется приобрести в магазине рис с удлиненными, неотбеленными зёрнами с желтоватым оттенком. Вечером берём один стакан риса, перебираем, вымываем и замачиваем его в очищенной воде на ночь. Утром рис необходимо промыть, залить двумя стаканами очищенной воды и варить на среднем огне до приготовления (зёрна должны развариться). Промываем крупу и делим весь рис на четыре одинаковые порции. Съешьте все порции каши за один день, медленно пережёвывая. Рекомендуется начать рисовое очищение с утреннего употребления одного стакана отвара из плодов шиповника. В первый день очистки кроме стакана этого напитка принимать жидкость запрещено! За полчаса до каждого употребления риса (в последующие дни) нужно выпивать по одному стакану кипячёной или очищенной воды. Продолжительность курса – один месяц, по схеме: два дня очищения – три дня перерыв. После одного курса рекомендуется сделать месячный перерыв, а затем провести ещё один очистительный курс.4. Регулярная профилактикаДля профилактики суставных заболеваний употребляйте в пищу только свежие фрукты и овощи. Кроме того, хотя бы раз в неделю ешьте домашний творог и морскую рыбу.