5 способов снизить температуру без лекарств

Сбить жар можно в домашних условиях без использования аптечных лекарств.Температура начала неуклонно подниматься, вас знобит, трясет и бросает то в жар, то в холод? Вполне вероятно, что у вас лихорадка.И хотя зачастую она длится не более одного-двух вечеров, это не означает, что с ней не нужно бороться. Как раз таки наоборот — первым делом необходимо постараться сбить температуру.О том, какие домашние методы могут вам с этим помочь, читайте ниже.1. Пить много водыВо время жара ваше тело теряет много жидкости из-за активного потоотделения. Чтобы предотвратить обезвоживание и помочь организму быстро расправиться с лихорадкой, пейте много воды, а также не забывайте о таких водянистых фруктах, овощах и ягодах, как арбуз, хурма, огурец и им подобные.2. Ванна и теплая губкаПри борьбе с жаром рекомендуют принимать теплую (именно теплую, а не горячую или холодную) ванну каждых 4-5 часов, при этом не забывая протирать тело мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Также не забывайте прикладывать ко лбу пропитанные прохладной (но, опять же, не холодной) водой повязки.3. КомпрессыОдин из лучших способов борьбы с лихорадкой и жаром – старый добрый компресс из картофельного пюре.4. Травяной чайЧаи, заваренные на основе трав тысячелистника, ромашки, мелиссы и бузины, обладают потоотделяющими свойствами и эффективно помогают бороться с жаром. Также одними из лучших напитков от лихорадки и температуры считаются имбирный и малиновый чаи. Они также способствуют активному потоотделению и отличаются противовоспалительным свойствами. Малиновый чай желательно пить с лимоном или лимонным соком, имбирный — с медом. Пить следует от одной до двух чашек чая каждые несколько часов.5. Алкогольные натиранияЕще один известный метод борьбы с температурой и жаром — это натирание конечностей (в частности, ступней) водкой или же просто спиртом.