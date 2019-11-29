Профилактика болезней почек: советы нефрологов

Медики назвали 9 способов, которые помогут избежать проблем с почками.С каждым новым десятилетием жизни функциональность почек сокращается на 10%, а риск их болезней возрастает.Опытные нефрологи из США рассказали о нескольких простых способах, позволяющих сократить опасность возникновения тяжелых почечных заболеваний.1. Контроль над диабетом, артериальным давлением и здоровьем сердца.В большинстве случаев болезни почек являются вторичными заболеваниями, являющимися результатом таких расстройств, как сердечно-сосудистые болезни, диабет или гипертония. Примерно у 50% диабетиков возникают проблемы с почками. Людям с повышенным артериальным давлением также необходимо регулярно проверять работу почек.2. Сокращение употребления соли.Соль увеличивает количество натрия в организме. А вместе с ним не только повышается артериальное давление, но и начинается формирование болезней почек. Вот почему хорошей идеей является сокращение уровня соли в питании.3. Употребление большого количества воды.Само по себе увлажнение необходимо для того, чтобы наши почки удаляли из организма разного рода токсины и побочные продукты. Если вы пьете слишком мало, то почки получают чрезмерную нагрузку. Врачи рекомендуют употреблять не менее 4-6 стаканов воды каждый день, что составляет 2-3 литра.4. Почаще ходить в туалет.Фильтрация крови является ключевой функцией, выполняемой нашими почками. При данной фильтрации из организма выводится избыточное количество продуктов распада. Вода, которая хранится в мочевом пузыре, должна выходить отсюда как можно быстрее. И чем больше вы терпите, тем больше напрягаете мочевой пузырь, негативно воздействуя на процессы фильтрации.5. Употребляйте свежие и полезные продукты.Почти все процессы в нашем организме зависят от выбранных продуктов питания. Если вы налегаете на нездоровую пищу вроде фаст-фуда, то это неизбежно повлечет за собой последствия. С ними столкнутся и почки.6. Здоровые напитки.Не обязательно каждый день употреблять только воду, включайте в список напитков фруктовые соки. Пореже пейте чай и кофе, которые содержат кофеин, сокращающий количество жидкости в организме. Еще одним прекрасным инструментом увлажнения служат арбузы и дыни.7. Никакого курения и алкоголя.Избыточное количество алкоголя нарушает электролитный баланс в организме и гормональный контроль, влияющий на работу почек. Хотя курение прямо не воздействует на почки, оно все равно негативно влияет на их функционирование.8. Физические нагрузки.Исследователи полагают, что ожирение прямо связано с проблемами с почками. Лишний вес повышает вероятность возникновения подобных болезней в два раза.9. Никакого самолечения.Все принимаемые вами лекарства, включая биологически активные добавки и разного рода травяную медицину, проходят через почки. Самовольный прием тех или иных препаратов, либо увеличения их дозировки грозят серьезными проблемами с почками.