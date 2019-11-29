Названо лучшее упражнение для похудения

Оно действительно работает.Чтобы похудеть и укрепить мышцы необходимо делать упражнения на выносливость, которые позволят сжигать калории. Наиболее удачным вариантом станет планка.Это упражнение поможет избавиться от лишнего веса и укрепить мышцы.Как выполнять упражнение планка для похуденияКлассическая планка выполняется на прямых руках или с локтей.Планку на прямых руках делают, удерживая плечи, бедра и щиколотки в одной линии.Ступни необходимо поставить вместе, чтобы сделать упражнение еще сложнее – это позволит лучше прокачать мышцы пресса.Чтобы не создать лишней нагрузки на плечи, необходимо поставить руки строго четко под плечевыми суставами и не напрягать шею.Как продлить время, которое можно простоять в планкеПрактика: выполнять упражнение несколько раз в день.Используйте упражнения с собственным весом: отжимания и подтягивания улучшат силу и тонус основных мышц, которые помогут удерживать планку намного дольше, чем стандартные 120 секунд.