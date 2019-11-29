Названо лучшее упражнение для похудения
Чтобы похудеть и укрепить мышцы необходимо делать упражнения на выносливость, которые позволят сжигать калории. Наиболее удачным вариантом станет планка.
Это упражнение поможет избавиться от лишнего веса и укрепить мышцы.
Как выполнять упражнение планка для похудения
Классическая планка выполняется на прямых руках или с локтей.
Планку на прямых руках делают, удерживая плечи, бедра и щиколотки в одной линии.
Ступни необходимо поставить вместе, чтобы сделать упражнение еще сложнее – это позволит лучше прокачать мышцы пресса.
Чтобы не создать лишней нагрузки на плечи, необходимо поставить руки строго четко под плечевыми суставами и не напрягать шею.
Как продлить время, которое можно простоять в планке
Практика: выполнять упражнение несколько раз в день.
Используйте упражнения с собственным весом: отжимания и подтягивания улучшат силу и тонус основных мышц, которые помогут удерживать планку намного дольше, чем стандартные 120 секунд.
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