ТОП-6 продуктов для поддержания здоровья артерий

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Всем предельно понятно, что артерии нужно сохранять чистыми и здоровыми.Для сохранения здоровья артерий есть шесть лучших продуктов. Такие рекомендованные для артерий продукты довольно богаты питательными веществами и обеспечивают организм всем необходимым. В них в достаточном количестве содержатся антиоксиданты и полифенолы, витамины и минералы. Эти продукты не так давно начали называть суперфудами. Они действительно исключительно полезны для здоровья людей, для сохранения чистоты артерий.Артерии, как известно, переносят кровь, богатую кислородом, от сердца к органам и тканям организма. Но такие негативные факторы, как неправильный образ жизни и несбалансированный рацион питания, хроническое воспаление приводят к накоплению на внутренних стенках артерий налета, который сдерживает свободное перемещение крови. Упомянутые выше суперфуды, как раз и помогают сохранить артерии чистыми, а значит, уменьшить риск сердечнососудистых заболеваний.КлюкваЭта ягода в свежем виде достаточно терпкая. Она представляет собой универсальный ингредиент на кухне — ее часто добавляют в каши, десерты, салаты, соусы, ее украшают ею основные блюда. Клюква очень богата калием, она помогает снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего». Исследования подтвердили — постоянное потребление этой ягоды помогает уменьшить риск сердечных заболеваний.ЧеснокКак бы ни пах чеснок, помните – он замечательно улучшает здоровье сердца, снижает уровень холестерина. Немецкие эксперты в ходе исследований установили, что чеснок помогает эффективно бороться с возрастными изменениями в работе сердечнососудистой системы.КуркумаВ этой восточной специи содержится куркумин, который является противовоспалительным веществом. Именно это вещество не дает артериям становиться жесткими и накапливать вредоносные бляшки. Также куркума богата витамином В6, который предотвращает повреждение кровеносных сосудов и не допускает накопление налета. А еще эта специя снижает уровень вредоносных липидов и уменьшает окисление холестерина.ШпинатШпинат можно добавлять в салат, готовить с него смузи и детокс-коктейли, тушить с другими овощами. Шпинат является одним из главных представителей суперфудов, входя в список 40 самых питательных продуктов. Это растение с его пользой для здоровья артерий богато калием и фолиевой кислотой. А они помогают снизить кровяное давление. В ходе исследований установлено, что шпинат отлично укрепляет сердце, усиливая функции азотной кислоты, оптимизирующей кровообращение и кровяное давление.Оливковое маслоОливковое масло может быть вариантом для обжаривания овощей и заправкой для салатов. Это масло представляет собой кладезь антиоксидантов полифенолов и мононенасыщенных жиров, которые помогают предотвратить образование опасного налета в артериях. Исследования показали, что у людей, старше 65 лет, которые постоянно употребляли оливковое масло, риск возникновения инсульта снижался на 41%.ГранатУпотребление гранатов в салатах, в виде сока однозначно положительно сказываются на здоровье, укрепляя стенки артерий. Гранаты содержат фитохимические вещества, которые работают по принципу антиоксидантов, сохраняя при этом слизистую оболочку артерий здоровой. Сок этого фрукта отлично стимулирует выработку в организме оксида азота, помогающего нормализовать кровоток и сохранить артерии чистыми.