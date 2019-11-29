Почему нам трудно признавать свою вину?

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Ученые выяснили причины, почему люди не признают свою вину.В истории известно немало случаев, когда люди перекладывали ответственность за собственные действия на руководителей, утверждая, что просто выполняли приказ. Как оказалось, они делали это не только для того, чтобы избежать наказания.Команда психологов из Брюссельского свободного университета и Университетского колледжа Лондона выяснила: если человеку приказывают что-то сделать, он действительно чувствует себя менее ответственным.Исследователи изучали ощущение контроля, то есть чувство, что действия человека приводят к определенным событиям во внешнем мире.В исследовании участники по собственной инициативе или по приказу наносили другим добровольцам удары электрическим током. Когда участники решали самостоятельно, за удар им обещали небольшое вознаграждение.Добровольцы знали, насколько болезненны удары, так как они менялись местами. С тем, кто наносил удар или нет, во время следующей сессии обращались так же, как поступал он сам. Исследование показало: когда участникам приказывали бить других током, временной интервал между действием и последствием в их субъективном восприятии существенно увеличивался.Это влияло на мнение добровольцев о степени ответственности. Кроме того, приказы снижали активность нейронных сетей, участвующих в переработке информации о последствиях действий.