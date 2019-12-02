Пять симптомов и различий астмы и бронхита

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Как часто астму не могут отличить от бронхита и это чревато последствиями – лечение у этих болезней отличается.Астма – это хроническое заболевание, вызванное в большинстве случаев неинфекционным воспалением в дыхательных путях. На развитие астмы влияют как внешние, так и внутренние раздражительные факторы. В отдельных случаях это могут быть различные аллергены, в других — химические, механические и погодные факторы. Также возникновение астмы могут спровоцировать стрессы и физические перегрузки. Одним из самых распространенных фактором появления астмы является аллергия на пыль. Немаловажную негативную роль играют дефекты эндокринной и иммунной системы, реактивность бронхов и отклонение в чувствительности.Очень важно различать астму и бронхит, которые иногда путают даже опытные пульмонологи. А от правильной трактовки симптомов зависит правильность и своевременность лечения. Стоит ли говорить, что от этого напрямую зависит скорость и эффективность выздоровления.В плане течения болезней. Для хронического бронхита присущи вялотекущее чередование периодов ремиссии и обострения. После обострения и последующего купирования болезни может еще долго наблюдаться кашель. При бронхиальной астме во время внезапных приступов нарушается общее состояние больного. После выздоровления самочувствие нормализуется.Провокация возникновения. Хронический бронхит традиционно провоцируют переохлаждение, вирусные инфекции. При физических нагрузках появляется кашель. Бронхиальная астма обычно вызывается из-за вдыхания аллергенных компонентов. Для нее характерны ночные приступы в состоянии полного покоя.Одышка. При хроническом бронхите одышка возникает в основном при тяжелом обострении заболевания или ее длительном течении в случае хронического обструктивного бронхита. Бронхиальная астма при каждом приступе сопровождается одышкой.Кашель. При бронхите кашель – это постоянно присутствующий симптом. Он бывает смешанного характера – чередуется сухой и влажный кашель (особенно по утрам). При астме кашель всегда сухой. При его купировании откашливается небольшое количество мокроты.Мокрота. При бронхите она слизисто-гнойная, зеленовато-желтая или светло-коричневая, редко прозрачная в большом количестве. При астме мокрота слизистая, скудная и прозрачная.Температура. При астме она периодически возникает. А для бронхита вообще не характерна.