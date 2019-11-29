Девять простых симптомов, которые указывают на онкологию
Онкологические заболевания так же, как и другие имеют свои симптомы – важно их не пропустить. Рак можно определить с помощью множества анализов и серьезной диагностикой. А можно внимательно прислушаться к своему организму и вовремя забить тревогу. Отмечают девять симптомов, «плавающих на поверхности», свидетельствующих о раковых заболеваниях.
Хроническая усталость
Весь наш стрессовый и сумасшедший ритм жизни никак не добавляет нам здоровья. Но случается, что усталость перерастает в хроническое состояние, когда восстановиться не помогает ни сон, ни отпуск – это уже тревожный звоночек организма. Важно знать, что усталость, которая не устраняется с помощью сна, может быть признаком лейкемии (рак крови), рака толстой кишки или же рака желудка.
Необъяснимая потеря веса
И этот симптом, который нами часто игнорируется, может быть признаком рака. При этом вы не стремились к такому эффекту – не изнуряли себя диетами и не пропадали часами в спортзале — похудение действительно необъяснимо. Бывает, что так проявляется рак пищевода, легких, поджелудочной железы, или желудка.
Боль
Если устойчивое чувство боли в спине не проходит долгое время и не снимается стандартными медикаментами, это может быть признаком рака толстой кишки или яичников. Рак кости или яичка обычно сопровождаются ноющими и резкими болями на первых стадиях развития.
Комки под кожей
Такие образование под кожей могут сигнализировать о возможном раке груди или яичек. Также такие комочки могут появляться в мягких тканях почти в любой области тела. Если вы обнаружили один или группу таких комочков, стоит показаться к врачу. Обнаружение раковых начинаний на ранней стадии вполне успешно лечится.
Опухание ног
Этот симптом может быть потенциальной причиной для беспокойства. Если этот симптом сопровождается еще и выделениями из влагалища, это может быть признаком рака шейки матки.
Белые пятна во рту
Такое чаще случается с мужчинами и известно под названием лейкоплакия. Это связывают с результатами употребления всех форм табака. Лейкоплакия – это предраковое состояние, которое проявляется в виде различных белых пятен во рту и деснах.
Изменения на поверхности кожи
Любая веснушка, бородавка, родинка, любого цвета или формы, которая вдруг появилась на вашей коже и сопровождается зудом, должна быть тревожным сигналом и стать объектом пристального внимания. Это может быть меланомы из-за чрезмерного облучения солнцем.
Меняются привычки посещения туалета
Когда вы начинаете бегать «по маленькой нужде» реже или чаще, чем раньше — это может быть ранней стадией простаты или мочевого пузыря.
Также наличие крови в моче или кале — серьезный симптом. Кровавый понос указывает, на возможный рак прямой кишки.
Удлинение процесса выздоровления
Если у вас длительно время держится, пусть и невысокая, температура, это может быть предупреждающим знаком потенциальной опасности – появления рака лимфомы и лейкемии, когда иммунная система вступает в хватку с вирусом, и борется достаточно упорно, вызывая тем самым лихорадку и долгий процесс болезни.
Не будьте беспечными – смерть более реальна, чем вы себе представляете. И если вам наплевать на себя, пожалейте хотя бы родных и близких людей, для которых ваш уход будет болезненным ударом судьбы.
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