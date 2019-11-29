Девять простых симптомов, которые указывают на онкологию

Часто случается, что мы легкомысленно пропускаем симптомы, указывающие на зарождение опасной болезни.Онкологические заболевания так же, как и другие имеют свои симптомы – важно их не пропустить. Рак можно определить с помощью множества анализов и серьезной диагностикой. А можно внимательно прислушаться к своему организму и вовремя забить тревогу. Отмечают девять симптомов, «плавающих на поверхности», свидетельствующих о раковых заболеваниях.Хроническая усталостьВесь наш стрессовый и сумасшедший ритм жизни никак не добавляет нам здоровья. Но случается, что усталость перерастает в хроническое состояние, когда восстановиться не помогает ни сон, ни отпуск – это уже тревожный звоночек организма. Важно знать, что усталость, которая не устраняется с помощью сна, может быть признаком лейкемии (рак крови), рака толстой кишки или же рака желудка.Необъяснимая потеря весаИ этот симптом, который нами часто игнорируется, может быть признаком рака. При этом вы не стремились к такому эффекту – не изнуряли себя диетами и не пропадали часами в спортзале — похудение действительно необъяснимо. Бывает, что так проявляется рак пищевода, легких, поджелудочной железы, или желудка.БольЕсли устойчивое чувство боли в спине не проходит долгое время и не снимается стандартными медикаментами, это может быть признаком рака толстой кишки или яичников. Рак кости или яичка обычно сопровождаются ноющими и резкими болями на первых стадиях развития.Комки под кожейТакие образование под кожей могут сигнализировать о возможном раке груди или яичек. Также такие комочки могут появляться в мягких тканях почти в любой области тела. Если вы обнаружили один или группу таких комочков, стоит показаться к врачу. Обнаружение раковых начинаний на ранней стадии вполне успешно лечится.Опухание ногЭтот симптом может быть потенциальной причиной для беспокойства. Если этот симптом сопровождается еще и выделениями из влагалища, это может быть признаком рака шейки матки.Белые пятна во ртуТакое чаще случается с мужчинами и известно под названием лейкоплакия. Это связывают с результатами употребления всех форм табака. Лейкоплакия – это предраковое состояние, которое проявляется в виде различных белых пятен во рту и деснах.Изменения на поверхности кожиЛюбая веснушка, бородавка, родинка, любого цвета или формы, которая вдруг появилась на вашей коже и сопровождается зудом, должна быть тревожным сигналом и стать объектом пристального внимания. Это может быть меланомы из-за чрезмерного облучения солнцем.Меняются привычки посещения туалетаКогда вы начинаете бегать «по маленькой нужде» реже или чаще, чем раньше — это может быть ранней стадией простаты или мочевого пузыря.Также наличие крови в моче или кале — серьезный симптом. Кровавый понос указывает, на возможный рак прямой кишки.Удлинение процесса выздоровленияЕсли у вас длительно время держится, пусть и невысокая, температура, это может быть предупреждающим знаком потенциальной опасности – появления рака лимфомы и лейкемии, когда иммунная система вступает в хватку с вирусом, и борется достаточно упорно, вызывая тем самым лихорадку и долгий процесс болезни.Не будьте беспечными – смерть более реальна, чем вы себе представляете. И если вам наплевать на себя, пожалейте хотя бы родных и близких людей, для которых ваш уход будет болезненным ударом судьбы.