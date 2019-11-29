Быстрый и вкусный рецепт профилактики болезни суставов

Чтобы избежать подагры, нужно знать спасительный рецепт.Заболевание суставов, которое называют подагрой, можно избежать, если знать как. Подагра возникает из-за отложения в них солей мочевой кислоты. Традиционно этой болезнью поражаются любые суставы. Но чаще всего агрессивной болезни подвергаются суставы пальцев стопы.Приступы подагры бывают настолько сильными и болезненными, что человеку не под силу вытерпеть даже вес простыни. Причиной возникновения подагры могут быть: злоупотребление спиртными напитками (особенно пивом), переедание, плохая наследственность, изобилие мясной пищи, малоподвижный образ жизни, почечная недостаточность и болезни крови.Конечным продуктом обмена некоторых веществ, которые выводят почки, является мочевая кислота. Когда она в избытке содержится в крови, соли мочевой кислоты кристаллизуются и откладываются в суставах. Этот процесс имеет болезненные последствия.Существуют продукты, помогающие успешно при вспышках подагры, снижать уровень мочевой кислоты в крови. Это свекла, огурцы, сельдерей, салат и картофель.Существует довольно простой, быстрый и очень вкусный способ профилактики подагры. Нужно сделать из перечисленных выше овощей. Взятых в одинаковых пропорциях, сок. Готовится он быстро и просто. Для его приготовления понадобятся:-огурец – 1 среднего размера;— ломтик лимона – 1;— сельдерей — 2 пучка;— молодой корень имбиря (приблизительно 1,5 см).Готовят сок так: все составляющие моют, измельчают и опускают в соковыжималку. Сок следует пить один или два раза в день как средство для профилактики, так и как способ облегчить симптомы.