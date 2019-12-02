Как вылечить насморк быстро и без лекарств

Существуют проверенные рецепты и отличные рекомендации для лечения насморка.Насморк (ринит) является следствием воспаления слизистой оболочки носовой полости. Специалисты различают две формы насморка: острый и хронический. Всем, кто довольно часто страдает о насморка, не лишним будет ознакомиться с простыми рекомендациями и дельными советами док в области народной медицины относительно лечения насморка – быстрого, эффективного и не медикаментозного.В первую очередь все лекари рекомендуют каждый день при насморке проводить промывания носа соленой водой. Раствор для этого готовится элементарно: на 1 стакан воды берется 1 чайная ложка соли.Когда только насморк начинается, хорошо выпить ? стакана воды с 5 каплями настойки йода или съесть дольку чеснока – так от болезни можно довольно быстро избавиться.Если насморк в разгаре, надо использовать такие средства:– нюхать нашатырный спирт попеременно каждой ноздрей каждые 30 минут;– смазать пятки йодом, надеть теплые носки. Также эффективно будет прикрепить к подошвам перцовый пластырь или насыпать в носки по 1 столовой ложке сухой горчицы. Это делают перед сном.Хорошо сделать вечером горячую ванну для ног с содой (можно с солью или горчицей). После процедуры надевают шерстяные носки и отправляются в них спать.Хорошо при насморке помогает сок лимона, который нужно втягивать почаще в нос.Хорошо помогает избавиться от насморка такой метод: не пейте в течение дня ничего и перейдите на сухоедение (хлеб, сухари, яйца, мясо без соуса). Исключите также из меню фрукты и овощи. Насморк должен быстро пройти.Народные целители рекомендуют вдыхать нюхательный табак поглубже, чтобы он через носоглотку проходил в рот. Буквально через короткое время насморк прекратится.Хорошо помогает при рините промывание носовых пазух чистой водой с добавлением соли или соды. При этом раствор должен быть теплым. Промывание можно проводить двумя способами: воду зачерпнуть рукой и втягивать поочередно одной и другой ноздрей, чтобы вода проходила в рот, ее потом сплевывают. Или использовать для этой цели заварочный чайничек с тонким носиком. В него наливают раствор и, наклонив голову над ванной вбок, осторожно заливают в одну (верхнюю) ноздрю содержимое чайника. При этом, аккуратно поворачивая голову, нужно добиться, чтобы вода выливалась из другой (нижней) ноздри.При первых признаках появления насморка следует поставить свежие горчичники (приложить их к пяткам и забинтовать фланелью). Поверх надеваются теплые шерстяные носки и так держат горчичники как можно дольше (от часа до двух). После того, как горчичники будут сняты, нужно быстро походить некоторое время. Лучше эту процедуру делать вечером перед сном. Насморка уже к утру не будет.