Как сохранить молодость: проверенные способы борьбы с морщинами

Молодость можно сохранить и без вмешательства специалистов, и без больших средств.Чтобы кожа выглядела молодой и ухоженной, важно систематически следить за ее здоровьем и постоянно делать гимнастику, маски, вести здоровый образ жизни.Гимнастика для лицаЭто один из самых эффективных способов поддерживать кожу лица здоровой и оставаться надолго привлекательной. Регулярное выполнение гимнастики для лица поможет омолодиться на десяток лет. Гимнастика может разгладить уже имеющиеся морщины и предотвратить появление новых. Ее рекомендуется делать утром и вечером, предварительно очистив кожу и увлажнив ее питательным кремом. Гимнастика должна стать одной из привычек, и тогда вы всегда будете выглядеть молодо и свежо, а окружающие станут вами восхищаться.Омолаживающая маска для лицаОмолаживающая маска для лица успешно справляется с любыми морщинами. Ее рецепт прост, а результат превосходный. В состав маски входят мед, овсяные хлопья, оливковое масло и белый йогурт без добавок. Ингредиенты смешиваются в равных пропорциях и к ним добавляют 10-12 капель витамина Е и снова перемешивают. Наносят на предварительно очищенную кожу лица и через 15 минут смывают водой комнатной температуры. Даже после первого применения кожа станет мягкой и шелковистой, а после серии процедур заметно поубавятся морщины.Витамин ЕЭтот витамин называют еще «женским». Он помогает защитить организм от преждевременного старения, прекрасно усваивается организмом. Это лучшее средство в борьбе с ее старением, борется с уже образовавшимися морщинами, легко устраняя их. Препарат продается в аптеке (он в капсулах). Наносить витамин следует на кожу массажными движениями. Уже через пару недель будет заметен потрясающий результат!Омолаживающая маска для лицаОмолаживающая маска для лица успешно справляется с любыми морщинами. Ее рецепт прост, а результат превосходный. В состав маски входят мед, овсяные хлопья, оливковое масло и белый йогурт без добавок. Ингредиенты смешиваются в равных пропорциях и к ним добавляют 10-12 капель витамина Е и снова перемешивают. Наносят на предварительно очищенную кожу лица и через 15 минут смывают водой комнатной температуры. Даже после первого применения кожа станет мягкой и шелковистой, а после серии процедур заметно поубавятся морщины.Витамин ЕЭтот витамин называют еще «женским». Он помогает защитить организм от преждевременного старения, прекрасно усваивается организмом. Это лучшее средство в борьбе с ее старением, борется с уже образовавшимися морщинами, легко устраняя их. Препарат продается в аптеке (он в капсулах). Наносить витамин следует на кожу массажными движениями. Уже через пару недель будет заметен потрясающий результат!Морковный сокМорковный сок содержит много витамина А, который в организме превращается в бета-каротин. Он отлично влияет на состояние кожи и волос. От постоянного употребления морковного сока кожа становится гладкой и упругой, а волосы — крепкими и шелковистыми. Берем 150-200 мл. чистого морковного сока, добавляем 1 ложку меда, и выпивать за 30 минут до еды, перед завтраком или обедом.Солнцезащитный кремЧтобы защитить кожу от нежелательного воздействия ультрафиолетовых лучей, обязательно перед выходом на улицу следует наностть на лицо и все тело (особенно на открытые участки) солнцезащитный крем с высоким фактором защиты.Массаж кокосовым масломКокосовое масло — незаменимое средство для поддержания молодости и красоты. После массажа кокосовым маслом, кожа становится упругой, подтянутой, уходят глубокие морщины, цвет лица становится ровным. Наносить кокосовое масло нужно на лицо втирающими движениями и оставлять на 5-10 минут. Уже через пару применений вы увидите явный эффект.Маска из овсянкиОна помогает омолодить кожу. Берем 2 ложки овсянки и 4 ложки горячего молока (максимально жирного). Даем овсянке разбухнуть. Полученную кашицу кладут в марлю и накладывают компресс на лицо. Особенно хорошо этот рецепт помогает восстановить сухую кожу вокруг глаз. Процедура длится 20-30 минут. Затем лицо ополаскивают прохладной водой.Маска из куриного желтка и лимонаЭта маска позволит увлажнить, разгладить кожу и избавиться от морщин. Рецепт простой и действенный: перемешиваем 1 куриный желток с соком половины лимона, добавляем натертую цедру 1 лимона, и в конце — 1 ложку оливкового масла. Смесь наносят на лицо и шею и держат около 30 минут.Смывать маску нужно ватным диском, смоченным в теплом молоке. Уделив этой маске всего 30 минут в день, вы будете поражены, как молодо станете выглядеть!