Рак лифмоузлов: причины развития и факторы риска

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Лимфатическая система представляет собой совокупность множества лимфатических узлов и сосудов.Лимфатическая система выполняет в организме человека защитную функцию. Говоря о том, как устроена вся лимфатическая система, важно понимать, что в лимфатических узлах образуются лимфоциты, функция которых – формирование барьера, препятствующего попаданию вирусных и бактериальных элементов в организм.Большое количество лимфоузлов сконцентрировано в шейной, подмышечной и паховой областях. Эта система очень ранимая – 4% всех случаев возникновения онкологии приходятся на лимфатическую систему. Традиционно патологический процесс концентрируется в одном или нескольких лимфоузлах.Онкология лимфоузлов в отдельных случаях протекает как самостоятельное заболевание, когда очаги раковых клеток находятся исключительно в лимфатической системе, так и в виде распространения метастаз на различные органы.К причинам развития рака лимфоузлов относятся распространенные болезни, которые снижают иммунитет; инфицирование вирусами иммунодефицита и частые контакты с канцерогенными веществами, такими как пестициды, гербициды.Развитию онкологической патологии лимфатической системы подвержены люди юного или преклонного возраста, поздние первые роды или дажегенетическая предрасположенность.У болезни существуют локальные и общие симптомы. Локальные симптомы болезни проявляются увеличением лимфатических узлов, повышением потливости во время сна, повышением температуры тела до субфебрильных цифр и ощущением дискомфорта в области, где локализуется патологический процесс. А вот общие симптомы характеризуются снижением аппетита, потерей веса, анемией и нарушением работы пищеварительной и дыхательной систем.Традиционно для диагностики рака лимфатической системы используют УЗИ, МРТ и биопсию. К самым распространенным и эффективным методам лечения онкологического заболевания лимфатической системы относят хирургическое удаление поражённых лимфатических узлов. Хирурги иссекают пораженные лимфоузлы, которые находятся близко к поражённым участкам лимфатической системы.Такой радикальный способ борьбы с раков в данном случае снижает риск рецидива болезни. А уже на поздних стадиях рака лимфоузлов применяется лучевая терапия, когда уничтожаются раковые клетки при помощи воздействия на них рентгеновского излучения.