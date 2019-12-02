Мамам не заметку: как распознать пневмонию у ребенка

Основным симптомом воспаления легких является кашель.Воспаление легких (пневмония) – тяжелое заболевание, которое могут вызывать разные факторы: вирусы, бактерии, простейшие, глисты, грибки. Основным симптомом воспаления легких является кашель. Насторожить тебя должно и ухудшение общего состояния ребенка.Если малыш стал вялым, бледным, отказывается есть, появилась одышка, ребенок дышит как будто с напряжением, – обязательно вызывай врача.Доктор прослушает легкие ребенка и при необходимости «простучит» их. Не всегда при прослушивании отслеживаются характерные хрипы, но врача может насторожить «ослабление» дыхания над участками инфильтрации в легочной ткани.Анализ крови покажет повышение РОЭ и лейкоцитов. Для уточнения диагноза врач отправит малыша на рентген. На снимке будет четко видно, есть ли участки инфильтрации в легочной ткани и каковы они по размеруК сожалению, атипичная пневмония скрывается под разными масками, ее иногда бывает тяжело разглядеть даже опытному доктору. В большинстве случаев в лечении пневмонии у детей применяют антибиотики, отхаркивающие препараты, которые облегчают отхождение мокроты, а также физиотерапевтические процедуры. Чтобы кашель был продуктивным, ребенок должен выпивать достаточное количество жидкости, в том числе чистой воды.Важно делать больному специальный вибрационный массаж и дыхательную гимнастику. Не забывай хорошо проветривать комнату, в которой находится маленький, и ежедневно делать влажную уборку.