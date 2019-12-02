Названы самые опасные для организма виды диет

Они могут навредить здоровью.Водные и чайные, а также детокс диеты являются весьма популярными на сегодняшний день. Они предусматривают только употребление жидкости, и практически полностью исключают из меню любую твёрдую пищу.Конечно, такой метод похудения помогает быстро избавиться от лишнего жира, поэтому пользователи соцсетей наперебой публикуют в соцсетях снимки с достигнутыми результатами. Но эксперты настаивают на том, что именно такая диета может нанести наибольший вред здоровью, который будет сложно поправить даже спустя длительное время восстановления.Дело в том, что человеческому организму для нормальной жизненной деятельности нужна нормальная пища, содержащая достаточное количество полезных элементов, которые организм человека вырабатывать не способен, иначе сердце не будет получать достаточно энергии для работы. В итоге тело будет забирать эту энергию из мышц, после чего человек лишается всех питательных веществ и становится «выжатым лимоном».Так, эксперт по пищевым расстройствам Джоанн Лабинер из Великобритании связала голодание на воде с таким заболеванием, как анорексия. При этом она заявила, что водную диету нужно непременно избегать, не попадаясь на уловку, что благодаря ей можно быстро похудеть.В то же время американский уролог Джейсон Фунг заявил, что такого рода голодание действительно может быть полезным, но лишь в конкретных случаях и для определенных пациентов. Плюс ко всему такая диета если и допустима, то под строгим контролем врача и в самые кратчайшие сроки.