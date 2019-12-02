Названы самые опасные для организма виды диет
Водные и чайные, а также детокс диеты являются весьма популярными на сегодняшний день. Они предусматривают только употребление жидкости, и практически полностью исключают из меню любую твёрдую пищу.
Конечно, такой метод похудения помогает быстро избавиться от лишнего жира, поэтому пользователи соцсетей наперебой публикуют в соцсетях снимки с достигнутыми результатами. Но эксперты настаивают на том, что именно такая диета может нанести наибольший вред здоровью, который будет сложно поправить даже спустя длительное время восстановления.
Дело в том, что человеческому организму для нормальной жизненной деятельности нужна нормальная пища, содержащая достаточное количество полезных элементов, которые организм человека вырабатывать не способен, иначе сердце не будет получать достаточно энергии для работы. В итоге тело будет забирать эту энергию из мышц, после чего человек лишается всех питательных веществ и становится «выжатым лимоном».
Так, эксперт по пищевым расстройствам Джоанн Лабинер из Великобритании связала голодание на воде с таким заболеванием, как анорексия. При этом она заявила, что водную диету нужно непременно избегать, не попадаясь на уловку, что благодаря ей можно быстро похудеть.
В то же время американский уролог Джейсон Фунг заявил, что такого рода голодание действительно может быть полезным, но лишь в конкретных случаях и для определенных пациентов. Плюс ко всему такая диета если и допустима, то под строгим контролем врача и в самые кратчайшие сроки.
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