Врачи не смогли найти донорскую кровь без следов кофе и лекарств

Ученым не удалось найти ни одного полностью чистого образца крови, закупленного у крупнейших поставщиков.Во всех препаратах плазмы крови обнаружены следы медикаментов и кофеина. Об этом сообщается в научной статье в Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.Врачи из США закупили препараты плазмы крови у 18 действующих на местном рынке поставщиков и проанализировали их состав. По словам ученых, во всех из них были обнаружены примеси.Вместе с плазмой в продаваемых препаратах найдены алпразолам являющийся действующим веществом препарата Ксанакс. В 13 из 18 образцов найден декстрометорфан — препарат от кашля, а во всех — толбутамид для лечения диабета второго типа и кофеин.Специалисты обеспокоены, как эти и другие примеси в препаратах плазмы крови могут влиять на людей, кому эту плазму переливают.