Эти три продукта провоцируют рак
Врачи- онкологи назвали три главных продукта, которые способны повышать риск развития рака желудка. На начальных стадиях распознать симптомы данного вида онкологии практически не представляется возможным.
Наиболее опасными для желудка медики назвали имеющие в своем составе крахмал продукты. В перечень входят хлеб, картофель и даже, как многие думали, безопасный рис.
Специалисты привели в пример статистику, согласно которой чаще всего с указанной онкологией сталкиваются жители Японии. Вышеупомянутые продукты многие из японцев употребляют на ежедневной основе.
Кроме того, повышать вероятность рака желудка в состоянии табакокурение. Из-за сигарет в организме образовывается кислая среда, создающая благоприятные условия для развития в том числе опасных микроорганизмов.
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