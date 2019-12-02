Эти три продукта провоцируют рак

Повышать вероятность рака кроме продуктов и табакокурение.Врачи- онкологи назвали три главных продукта, которые способны повышать риск развития рака желудка. На начальных стадиях распознать симптомы данного вида онкологии практически не представляется возможным.Наиболее опасными для желудка медики назвали имеющие в своем составе крахмал продукты. В перечень входят хлеб, картофель и даже, как многие думали, безопасный рис.Специалисты привели в пример статистику, согласно которой чаще всего с указанной онкологией сталкиваются жители Японии. Вышеупомянутые продукты многие из японцев употребляют на ежедневной основе.Кроме того, повышать вероятность рака желудка в состоянии табакокурение. Из-за сигарет в организме образовывается кислая среда, создающая благоприятные условия для развития в том числе опасных микроорганизмов.