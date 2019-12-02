Названы продукты, благотворно влияющие на печень

Актуально перед праздничными застольями.7 лучших продуктов для вашей печени, которые улучшат ее работу и помогут этому органу оставаться здоровым, несмотря на праздничное веселье.Запеченная телятина или индейкаЕсли вы хотите спасти вашу печень от чрезмерных нагрузок, то остановите свой выбор на запеченной телятине или индейке. Это очень нежное мясо, которое обладает не только прекрасными вкусовыми качествами, но и полезными свойствами.Кроме того, в этих продуктах содержится достаточно много полезного нежирного белка, который является лучшей закуской к крепким алкогольным напиткам. Такая пища переваривается длительное время, замедляя расщепление алкоголя. Следовательно, печень перерабатывает его постепенно, не перегружаясь.Соленые огурцы и квашеная капустаОбязательно поставьте на стол любимые соленья. Хрустящих огурчиков и квашеной капусты будет вполне достаточно. Это может показаться вам удивительным, но такая пища полезна для печени человека. Они поддерживают водно-солевой баланс в организме на уровне, что уменьшает пагубное действие алкоголя. А квашеная капуста к тому же богата витамином С и полезными для работы пищеварительной системы бактериями. Это спасает организм от интоксикации вредными веществами.Запеченные овощиОбратите внимание на запеченные овощи. Они готовятся очень просто и быстро. Нужно лишь нарезать их желаемым образом и добавить немного специй и пряностей. Это блюдо очень питательное и сытное и имеет полное право на то, чтобы присутствовать на вашем столе. Приятный бонус: все овощи содержат в своем составе большое количество клетчатки, которая не исчезает при термической обработке. Это вещество действует на организм точно веник: ускоряет метаболизм и выводит все вредные и ненужные элементы.Салаты из свеклыНовогодние праздники — это отличное время, чтобы полюбить салаты из свеклы. Этот овощ известен своими полезными свойствами и высоким содержанием витаминов и минералов.Свеклу нужно включать в рацион в любое время года, а в Новый год особенно. Дело в том, что свекла помогает желудочно-кишечному тракту полноценно функционировать. А это крайне полезно во времена застолий, когда алкоголь отравляет и загрязняет организм. Кроме того, в свекле содержатся флавоноиды, которые улучшают работу печени.КапустаЛюбая капуста крайне полезна для организма и заслуживает вашего внимания. Печень особенно остро нуждается в этом продукте. Капусту можно считать главным помощником этого органа, ведь она помогает печени нейтрализовать токсины и канцерогены. Выбирайте любую капусту на ваш вкус. Это может быть брокколи или пекинская, белокочанная, красная, цветная капуста. Все они вкусные и очень полезные.ОливкиОливки — это идеальная закуска для праздничного стола. Ими можно и даже нужно закусывать алкогольные напитки любой крепости. В них содержатся полезные масла, которые улучшают пищеварение и помогают организму избавиться от лишнего, особенно когда он перегружен жирной пищей и спиртным. Кроме того, оливки нейтрализуют токсичные вещества, которые наносят вред здоровью человека.ХолодецДа-да, это так. Холодец поможет вашему организму легче перенести шок от выпитого спиртного. Желеобразные продукты при попадании в желудок обволакивают его стенки, тем самым защищая вас от резкого опьянения и всех возможных последствий такого состояния. Алкоголь медленнее всасывается, и печени легче его перерабатывать. А глицин, который есть в составе холодца, положительным образом влияет на мозг и снимает эмоциональное напряжение.