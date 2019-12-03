Эти симптомы указывают на развитие гипертонии

Это распространенная проблема.Врачи советуют обратить внимание на ощущения в руках и ногах, а также дают рекомендации, в каком случае нужно срочно обратиться в клинику.Коварство гипертонии заключается в ее скрытом течении и осложнениям, к которым она приводит. Сегодня каждый четвертый человек на нашей планете в возрасте 15-64 лет страдает от повышенного артериального давления. Мужчины чаще, чем женщины подвержены гипертонии. Однако после пятидесяти лет гендерные различия практически отсутствуют.Гипертонию часто называют «тихим убийцей». Она не имеет явных симптомов, однако является третьим по значимости фактором риска для здоровья и может привести к инсульту или инфаркту. К сожалению, половина людей с высоким кровяным давлением не диагностированы или не получают необходимого лечения.Высоким считается давление 140/90 мм рт. ст. и выше. Гипертонию нельзя вылечить, но можно научиться успешно контролировать с помощью здорового образа жизни. Таким образом можно избежать, отсрочить или уменьшить потребность в лекарствах.Есть некоторые общие симптомы повышенного давления, среди которых проблемы со зрением, усталость или спутанность сознания, боль в груди и сильные головные боли.Однако одним из основных симптомов, о котором мало кто говорит, является ощущение покалывания в руках и ногах, как если бы вы слишком долго сидели в неудобной позе. Оно вызвано повреждением нервов. Поэтому если вы испытываете регулярные покалывания в руках и ногах, то обязательно поговорите со своим терапевтом.