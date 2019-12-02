Рак простаты: какие продукты повышают риск

Специалисты изучили рацион 319 пациентов. От рака простаты умирали чаще те, кто употреблял красное мясо, молочные продукты, пальмовое и кокосовое масла.Насыщенные жиры увеличивают вероятность развития онкологического заболевания простаты у мужчин в несколько раз. К такому выводу пришли ученые Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла. О результатах исследования сообщается на портале Medicalxpress 29 ноября.Красное мясо, молочные продукты, пальмовое и кокосовое масла, которые содержал большое количестве насыщенных жиров, приводят к избыточной экспрессии онкогена MYC.Специалисты изучили рацион 319 пациентов. Те люди, которые употребляли пищу с высоким уровнем насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты. Ученые говорят, что результаты их работы можно применить при подготовке специальных диет для онкобольных.