Удивительные свойства контрастного душа

Несколько советов о том, как правильно принимать контрастный душ.Бытует ошибочное мнение, что для достижения здоровья необходимо заниматься изматывающими тренировками, придерживаться жесткой диеты, ограничений, в общем, истязать свою душу и тело по полной программе.Эта игра в различных модификациях носит одно и то же название — «Я болею, а меня лечат». Любое насилие над собой ведет не к здоровью, а к спортивным рекордам, да и то не всегда.Если рекорды вам не нужны, все ваши действия должны быть результатом свободного намерения. Другими словами, действовать надо не по принуждению, а по убеждению. Если вы говорите себе «Надо!», значит это принуждение.Если вы говорите себе «Хочу!», значит, это убеждение. Все оздоровительные действия должны быть не только полезными, но и приятными. Не боритесь за свое здоровье. Впустите его в себя.Контрастный душ является наиболее простой и эффективной профилактической и оздоровительной процедурой. (Ух ты, я заговорил, как истинный приверженец медицины!) Эта процедура заключается в чередовании горячей и холодной воды. Сначала несколько минут горячей воды, затем минуту или меньше холодной, и так не менее трех раз. Затем растирание жестким полотенцем. Несмотря на всю простоту, эффективность такого воздействия очень велика. Казалось бы, бегать и поднимать штангу – это очевидная тренировка. А что может дать душ? Дело в том, что душ интенсивно воздействует практически на все органы нашего тела.В результате получается колоссальный эффект: Активизируются все биологические процессы. Раскачиваются застои в организме. Прочищается и возрождается кровеносная система. Все внутренние органы и кожа получают заряд здоровья. Исчезает аритмия сердца. Увеличивается количество лейкоцитов и красных телец в крови. Увеличивается мышечная масса. Восстанавливается работоспособность. Укрепляется нервная система. Улучшается обмен веществ. Весь организм интенсивно очищается и омолаживается. Нормализуется электрический заряд тела. Повышается энергетика. Тренируется сердце, как при беге трусцой.Никаких особых усилий над собой делать не приходится. Это не только необременительно, но к тому же приятно. Неужели вы можете от всего этого отказаться? Секрет эффективности контрастного душа очень прост: непосредственному воздействию подвергается самый большой орган тела – кожа. Кожа составляет 20% от общего веса человека. Можно, руководствуясь внутренним намерением, напрягать себя, нагружать отдельные мышцы, испытывать организм на прочность. А можно, безо всякого напряжения воли, предоставить телу самому о себе позаботиться. Вы не тренируетесь, а наблюдаете, как тело тренируется само. Что при этом происходит? Горячая вода сначала расширяет кровеносные сосуды, а потом холодная сужает. В результате, кровь подвергается интенсивной циркуляции, застойные области раскачиваются, организм получает хорошую встряску. Движение крови в организме играет решающую роль. Стоит сердцу остановиться, наступает смерть. В нормальном состоянии кровообращение обеспечивается сердцем. Но кровь течет быстро только по крупным сосудам. В остальных сосудах она движется очень медленно. В капиллярах, как ни странно, находится 80% всей циркулирующей крови. Общая протяженность капилляров – около 100 тысяч километров. Любой болезнетворный процесс – это прежде всего нарушение капиллярного кровообращения. Контрастный душ активизирует капиллярное кровообращение, а следовательно, все жизненные процессы.Теперь несколько советов.1. Обливаться не обязательно с головой, но всегда начиная с верхней части тела. Если обливаться водой снизу вверх, тогда кровь волной устремляется в голову, что может вызвать нежелательный перепад давления.2. Многие ошибочно полагают, что принимать контрастный душ – это значит просто чередовать горячую и холодную воду, стучать зубами и насиловать себя необходимостью закаляться, или чем то в этом роде. Сначала необходимо хорошо прогреться под горячей (или не очень) водой. Затем следует кратковременное обливание холодной. Воздействие горячей воды должно длиться несколько минут, а холодной – пол минуты, или максимум минуту. Холодную воду следует включать только тогда, когда вы почувствовали, что тело хорошо прогрелось. Ни в коем случае нельзя доводить себя до замерзания. Процедура должна приносить удовольствие, а не испытание. Не обязательно выполнять несколько десятков чередований – достаточно трех раз, а дальше смотрите по самочувствию. Не приказывайте себе, а следите за своими ощущениями – тело само скажет вам «довольно», если вы будете его слушать.3. Если вы сейчас этим не занимаетесь, начинать надо умеренно, постепенно, с каждым днем увеличивая разность температур горячей и холодной воды. Если хочется визжать, это хорошо, но помните, что вы не должны испытывать резкого дискомфорта и явно неприятных ощущений. В таком случае разность температур следует сделать более умеренной.4. Душ лучше всего принимать каждое утро после гимнастики. Горячая вода не должна быть обжигающей, иначе получите озноб, как от прохладной воды. В течение месяца можно довести температуру холодной воды до минимальной – какая течет из крана. При такой разнице температур вы будете получать приятное ощущение, как будто миллионы иголочек покалывают вашу кожу.5. Особо стоит отметить, что холодной водой можно обливаться только после физических упражнений, или после нескольких минут горячего душа. Если вам и так холодно, а вы еще обливаетесь холодной водой, то получите элементарную простуду.6. Под душем нужно не стоять, а топтаться на месте, чтобы ступни ног больше соприкасались с водой.7. Выполняя процедуру, вы должны думать о том, чего вы хотите этим добиться. Можно крутить в мыслях звуковой слайд примерно такого содержания: «Шлаки выводятся из организма. Мой организм очищается. Я впускаю в себя энергию. Энергетические каналы прочищаются и расширяются. Мой энергетический потенциал повышается». Не забывайте, что вам необходимо все это представлять (как умеете) и сопровождать слова ощущениями. Весь комплекс ощущений можно интегрировать в один фрэйм и озаглавить его: «Энергия и Здоровье».8. Если после контрастного душа вы чувствуете озноб, значит либо стоит уменьшить продолжительность обливания холодной водой, либо вода была не достаточно холодная. В последнем случае защитная реакция организма не активизируется, и поэтому становится просто холодно, а в этом ничего полезного нет. Короткое воздействие очень холодной воды разогревает, а длительное воздействие не очень холодной – охлаждает.Лучше контрастного душа может быть только чередование купания в горячем бассейне и в снегу. Если вы преодолеете предубеждение и страх замерзнуть или заболеть, вы получите ни с чем несравнимое удовольствие. Если не валяться в снегу долго, то это не холодно и не опасно. На Камчатке есть бассейны геотермальных источников под открытым небом. Там я наблюдал, как люди плавали в горячей воде, затем валялись в снегу, а потом опять прыгали в бассейн. Сделав для себя это удивительное открытие, они никак не могли остановиться и визжали от удовольствия, как поросята. Какого рода это удовольствие, можно понять, только попробовав. Правда, я бы не советовал этим заниматься людям с болезнями сердца. После душа полезно интенсивно растереть все тело жестким полотенцем. Это одновременно и массаж, и активизация капиллярного кровообращения. Желательно также сделать энергетическую гимнастику – напомнить телу об энергетических фонтанах и зафиксировать их в сферу. В итоге вы будете испытывать приятное тепло и бодрость, что говорит о повышении энергетического тонуса. Эффект от этой процедуры достигается только постоянством. Если вы прекратите это занятие, все вернется на круги своя. Это не временное оздоровление, а привычка, занятие, рассчитанное на всю жизнь, образ жизни.