Если беспокоит хронический запор: 15 народных рецептов

Существует немало средств народной медицины, которые помогут тем, кого беспокоят запоры.Запор – это ситуация, при которой в течение более чем 24 часов не происходит опорожнение кишечника или происходит, но остаётся чувство неполного опорожнения.У здорового человека частота опорожнения кишечника зависит от его питания, привычек и образа жизни. Люди, которые больны запором, часто жалуются на хроническую усталость, неприятный вкус во рту, чувство тошноты, снижение аппетита.У больных запором живот вздут, нездоровый желтовато-коричневый оттенок кожи, может наблюдаться небольшая анемия, дефицит витаминов по причине невсасывания пищевых полезных веществ из-за применения слабительных.Запорами (констипацией) страдает до 20 % населения планеты, преимущественно развитых стран. Проблема дизритмий кишечника актуальна для всех возрастных групп.При данном заболевании успешно можно использовать рецепты народной медицины.Рецепт 1ИнгредиентыЦветки бузины черной – 50 г, плоды жостера – 50 г, вода – 700 мл.Способ приготовленияВоду довести до кипения, залить бузину и жостер, накрыть крышкой и настаивать 3–4 часа. Принимать по 200 мл 2 раза в день после еды.Рецепт 2ИнгредиентыЛистья сены – 40 г, вода – 250 мл.Способ приготовленияЛистья сены залить кипящей водой, накрыть крышкой и настаивать в течение 15–20 минут. Принимать по 50– 100 мл за 1 час до еды.Рецепт 3ИнгредиентыЛистья мяты перечной – 30 г, кора крушины – 20 г, вода – 400 мл.Способ приготовленияВоду довести до кипения, добавить мяту и кору крушины, держать на огне в течение 10 минут, а затем накрыть крышкой и настаивать 2 часа. Принимать по 100 мл на ночь.Рецепт 4ИнгредиентыКора крушины – 30 г, плоды фенхеля – 30 г, листья бузины черной – 30 г, вода – 500 мл.Способ приготовленияВ кипящую воду добавить растительное сырье и держать на слабом огне в течение 20 мнут, затем накрыть крышкой и настаивать 1 час. Принимать по 100 мл 2 раза в день.Рецепт 5ИнгредиентыКора крушины – 30 г, трава тысячелистника обыкновенного – 10 г, листья крапивы двудомной – 30 г, вода – 600 мл.Способ приготовленияВоду довести до кипения, залить ею подготовленное растительное сырье и держать под крышкой в течение 2–3 часов. Принимать по 100 мл на ночь.Рецепт 6ИнгредиентыСемена тмина – 10 г, кожура апельсина – 10 г, кора крушины – 30 г, вода – 400 мл.Способ приготовленияРастительное сырье залить кипящей водой и держать на среднем огне 10 минут, а затем настаивать под крышкой в течение 2 часов. Принимать по 200 мл отвара 2 раза в день.Рецепт 7ИнгредиентыКора крушины (толченая) – 20 г, листья кассии остролистной – 20 г, трава тысячелистника обыкновенного – 20 г, трава фиалки трехцветной – 20 г, вода – 600 мл.Способ приготовленияВоду довести до кипения, затем добавить растительное сырье и держать на огне 15 минут, накрыть крышкой и настаивать 3 часа. Принимать по 150–200 мл на ночь.Рецепт 8ИнгредиентыКора крушины ломкой – 30 г, трава аниса – 10 г, плоды фенхеля (толченые) – 10 г, вода – 500 мл.Способ приготовленияВоду довести до кипения, добавить подготовленное растительное сырье и настаивать под крышкой в течение 30 минут. Принимать по 150 мл на ночь.Рецепт 9ИнгредиентыПлоды кориандра посевного – 10 г, кора крушины – 20 г, корень солодки (толченый) – 10 г, вода – 350 мл.Способ приготовленияКипящей водой залить указанные ингредиенты и настаивать в течение 2 часов. Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой.Рецепт 10ИнгредиентыМорковь – 100 г, чернослив – 100 г, листья сены – 30 г, йогурт несладкий – 30 г.Способ приготовленияМорковь натереть на терке, чернослив измельчить. Затем соединить с листьями сены, добавить йогурт и хорошо перемешать. Принимать по 30 г 2 раз в день.Рецепт 11ИнгредиентыТрава донника лекарственного – 20 г, листья крапивы двудомной – 20 г, вода – 300 мл.Способ приготовленияЗалить растительное сырье кипящей водой и настаивать под крышкой в течение 30 минут. Принимать по 100 мл на ночь.Рецепт 12ИнгредиентыКора крушины (толченая) – 20 г, трава аниса – 10 г, плоды фенхеля обыкновенного – 10 г, корень солодки (толченый) – 10 г, вода – 450 мл.Способ приготовленияДоведенной до кипения водой залить подготовленное растительные ингредиенты и настаивать под крышкой в течение 2–2,5 часов.Принимать по 70 мл настоя 2 раза в день после еды.Рецепт 13ИнгредиентыКора крушины (толченая) – 20 г, плоды фенхеля обыкновенного – 20 г, плоды жостера – 30 г, корень солодки (толченый) – 10 г, плоды кориандра (толченые) – 10 г, вода – 500 мл.Способ приготовленияВоду вскипятить. Растительное сырье залить кипящей водой и держать на небольшом огне в течение 10–12 минут, после чего накрыть крышкой и оставить на 1–1,5 час.Принимать по 200–220 мл 2 раза в день утром и вечером.Рецепт 14ИнгредиентыКора крушины (толченая) – 30 г, корень солодки (толченый) – 10 г, плоды кориандра (толченые) – 10 г, семена тмина – 10 г, вода – 600 мл.Способ приготовленияВоду довести до кипения, добавить растительное сырье и держать на огне 10 минут, после чего накрыть крышкой и настаивать в течение 1,5 часа. Принимать по 50–100 мл на ночь.Рецепт 15ИнгредиентыКора крушины (толченая) – 20 г, цветки бузины черной – 20 г, плоды фенхеля обыкновенного (толченые) – 20 г, трава аниса – 10 г, вода – 450 мл.Способ приготовленияВоду довести до кипения, добавить указанные ингредиенты и держать на небольшом огне 5 минут, накрыть крышкой и оставить на 1 час. Принимать по 200 мл на ночь.