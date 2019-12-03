Какие продукты вредят мужскому здоровью

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Существует перечень продуктов, которые особо вредны для здоровья мужчин.Как оказывается, есть целый список продуктов, которые будут вредны мужскому организму. Помните, что излишний вес является врагом мужчин, в организме которых при этом уровень женского полового гормона эстрогена просто зашкаливает. А, как известно, эстроген является полным антагонистом тестостерона, который ответственен за мужскую сексуальную активность.Также общеизвестно, что соль выводит из организма необходимый для секса калий. В ходе исследований и экспериментов было доказано, что повышенное содержание натрия снижает выработку тестостерона. При этом сейчас довольно многие продукты содержат избыток соли. Это в первую очередь касается готовых продуктов в коробочках, которые надо только разогреть – они содержат немереное количество соли. Поэтому стоит отказаться от такой еды. А при приготовлении пищи дома, поваренную соль стоит заменять на морскую, специи, лимонный сок, соевый соус. Не надо утрировать и полностью отказываться от соленых огурцов и квашеной капусты, но и досаливать все подряд смысла нету.Сахар представляет собой «быстрый» углевод, который обеспечивает энергетический взрыв, после чего в мозгу происходит очень сильное падение уровня гормонов удовольствия – эндорфинов.Для поддержания энергии на долгое время, организму нужны сложные углеводы (бобовые, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи или фрукты). Также «быстрый» сахар провоцирует выработку инсулина, который останавливает процесс выработки тестостерона. Имейте в виду, что глюкоза в качестве источника энергии обеспечивает подвижность сперматозоидов, поэтому мужчины так пристрастны к сладкому.В таком случае мужчине стоит отказаться от конфет и сладких шипучих напитков, отдавая предпочтение источникам сложных углеводов, сладким фруктам или овощам, богатым крахмалом, например картофелю. Быстрые сахара хороши перед любовным свиданием в составе десерта — они пойдут на пользу и мужчине, и женщине.Жареное и жирное – такая пища приводит к ухудшению снабжения гениталий и мозга кровью и кислородом. После такой еды совершенно не хочется ничего, кроме желания залечь на любимом диване с пультом. Эксперты в этой области рекомендуют блюда томить на слабом огне с небольшим добавлением воды или в собственном соку. А можно их готовить методом «антракта»: довести блюдо до кипения, затем 10 минут выдержать без огня, вновь довести до кипения, выдержать без огня и так повторять 3–4 раза.Кофеин, растворимый кофе – они активно уничтожает свободный тестостерон. Радует то, что он действует короткий промежуток времени и сам быстро разрушается. Растворимый кофе для мужчины тоже не очень полезен – этот напиток стимулирует выработку женских гормонов (эстрогенов) в мужском организме.Продукты с повышенным содержанием холестерина (животного жира) – это в основном жирное мясо. Помните, что холестерин является основным компонентом при синтезе тестостерона, и в большинстве случаев вреден не он сам, а его переизбыток, который откладывается на стенках сосудов, ухудшает кровообращение, ведет к подъемам давления и вообще всячески осложняет жизнь.