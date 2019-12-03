Сбросить 5 кг за неделю поможет луковая диета

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Луковая диета поможет без трудностей сбросить 5 кг всего за одну неделю.В основе этой диеты лежит так любимый французами луковый суп. Эта довольно эффективная диета, с помощью которой можно буквально за неделю сбросить 5 кг. Важно придерживаться следующих рекомендаций при соблюдении этой диеты: категорически нельзя употреблять сахар, сладкие газированные напитки, алкоголь, хлеб. При этом надо стараться пить как можно больше воды, не менее 1,5–2 л в день.Основное блюдо этой диеты луковый суп готовится по следующему рецепту.Ингредиенты:— вода – 1 л,— капуста – 500 г,— лук репчатый – 6 шт.,— помидор – 1–2 шт.,— перец болгарский – 2 шт.,-сельдерей – 1 пучок,— специи и соль по вкусу.Перед приготовлением следует вымыть все овощи, капусту нашинковать, перец нарезать брусочками, помидоры — кружочками, лук мелко порубить. Овощи кладем в кастрюлю с водой и, доведя до кипения, варим около 15 мин. В конце варки суп нужно посолить и добавить специи. Рацион на неделю, рассчитанный на 1 человекаПервый день:Завтрак: суп луковый – 100 мл.Обед: суп луковый – 200 мл; апельсин – 1 шт.; чай – 200 мл.Ужин: суп луковый – 100 мл; яблоко – 1 шт.; чай – 200 мл.Второй день:Завтрак: суп луковый – 150 мл.Обед: суп луковый – 200 мл; салат овощной, в который можно положить брокколи, морковь, перец, масло оливковое – 100 г; чай – 200 мл.Ужин: суп луковый – 150 мл; картофель, который стоит отварить или запечь – 1 шт.; чай – 200 мл.Третий день:Завтрак: суп луковый – 150 мл.Обед: суп луковый – 200 мл; помидор – 1 шт.; грейпфрут или апельсин – 1 шт.; чай – 200 мл.Ужин: суп луковый – 150 мл; груша – 1 шт.; чай – 200 мл.Четвертый день:Завтрак: суп луковый – 150 мл.Обед: суп луковый – 200 мл; банан – 1 шт.; чай – 200 мл.Ужин: суп луковый – 150 мл; банан – 1 шт.; молоко – 200 мл.Пятый день:Завтрак: суп луковый – 150 мл.Обед: суп луковый – 150 мл; говядина или рыба отварная – 100 г; помидор – 2 шт.; чай – 200 мл.Ужин: суп луковый – 150 мл; чай – 200 мл.Шестой день:Завтрак: суп луковый – 150 мл.Обед: суп луковый – 150 мл; говядина отварная – 100 г; огурцы – 1–2 шт.; чай – 200 мл.Ужин: суп луковый – 150 мл; огурец или морковь – 1 шт.; чай – 200 мл.Седьмой день:Завтрак: суп луковый – 150 мл.Обед: суп луковый – 150 мл; рис (коричневый) отварной – 100 г; сок фруктовый – 200 мл.Ужин: суп луковый – 150 мл; чай – 200 мл.