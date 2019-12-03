Элементарные правила поддержания здоровья спины

Специалисты предлагают пять основных правил, как сохранить спину здоровой.Для сохранения здоровья спины важно придерживаться пяти элементарных правил. Они несложные и доступные, главное – не лениться и быть последовательным.1. Для коррекции осанки важно выполнять такое простое упражнение: станьте спиной к стене, касаясь ее одновременно затылком, плечами, которые немного опущены, лопатками, ягодичными мышцами и пятками. В этой позе важно задержаться на минуту, стараясь дышать ровно и мысленно отпуская все напряжение. После отойдите от стены, запомнив это положение спины, и постараться сохранить эту осанку как можно дольше – это и есть правильная осанка.2. Если вы часто сидите, закинув ногу на ногу, у вас могут возникнуть проблемы мо здоровьем, боли в нижней части позвоночника, нарушение кровообращения. Со временем это может привести к возникновению заболеваний органов малого таза. Постарайтесь избегать этой позы – она шла только Шерон Стоун и то исключительно в фильме «Основной инстинкт».3. В случае, когда вы вынуждены долгое время стоять на ногах (у вас такая работа или идет служба в храме), постарайтесь менять позу каждые 7-10 минут, перенося центр тяжести в одной ноги на другую. Это немного разгрузит напряжение в позвоночнике и облегчит задачу – выстоять положенное время на ногах без особого вреда для осанки.4. Когда возникает необходимость и нужно поднять тяжесть, сделать это нужно только двумя руками. Спина при этом должна быть прямой. Так вы не травмируете позвоночник, перегружая одну из сторон тела.5. Наш эмоциональный фон напрямую влияет на состояние позвоночника. Помните, что негативное психологическое состояние обязательно отразится на общем тонусе кровеносных сосудов далеко не лучшим образом. Со временем это приведет к ухудшению кровообращения. Важно понимать, что боли в спине, которые отдают в руку или ногу, обычно возникают как раз в результате длительного стресса или подавленного состояния. А поводов пребывать в таком состоянии наша нынешняя жизнь предоставляет немало.И все же, постарайтесь концентрироваться на чем-то положительном, не забывая ежедневно отмечать и благодарить жизнь за возможность спать в своей постели, видеть улыбки живых и здоровых близких, приход тепла и приближения весны, а за ней – и лета – такого яркого и долгожданного, которое обязательно принесет в вашу жизнь только позитивные эмоции, подарит так необходимый отдых и счастье поваляться на теплом песке, искупаться в речной прохладе или побродить сосновым бором.