Кто входит в группу риска развития рака мочевого пузыря

Мочевой пузырь чаще всего становится объектом развития онкологических заболеваний.Мочевой пузырь – самый ранимый орган мочеполовой системы. Важно понимать, что у стенок мочевого пузыря существует несколько слоев. Именно в самых глубоких стенках обычно и развивается злокачественное новообразование. Оно постепенно разрастается и со временем захватывает прочие слои. Иногда опухоль в мочевом пузыре представляет собой нарост на внутренних стенках. В отдельных случаях она имеет форму гриба или бородавки, но существует и другая вариация – крупное новообразование, прорастающее в мышцу мочевого пузыря.К группе риска в отношении развития онкологии мочевого пузыря относятся:— мужчины и женщины, в возрасте старше 50-60 лет;— хронические курильщики;— люди, подверженные действию промышленных канцерогенов;— мужчины и женщины с запущенными формами бактериальных инфекций;— люди, имеющие инфекционные заболевания мочевых путей и почек (например, такие, как камни в почках).В любом случае важно регулярно проходить обследования и помнить, что все онкологические заболевания довольно редко дают знать о себе сами, до момента серьезного прогресса в развитии.Основные симптомы онкологического заболевания мочевого пузыря это:— наличие крови в моче (гематурия), которое может быть заметно невооруженным глазом или же обнаружено при микроскопическом исследовании;— боль и жжение во время мочеиспускания;— не полностью опорожняемый мочевой пузырь;— слишком частые мочеиспускания.Традиционно диагностируется заболевание после консультации и обследования у онколога-уролога, когда определяются подходящие в конкретном случае методики обследования. Обычно в ходе диагностики проводят расширенные лабораторные анализы крови и мочи (в т.ч. посев мочи на культуру), микроскопический анализ мочи, анализ на онкомаркеры.Также делают ревизию биопсии или радиоизотопное исследование почек;цистоскопия; трансуретральную резекцию; КТ; ПЭТ мочевого пузыря;УЗИ и внутривенная пиелограмма мочевого пузыря, под контролем КТ или МРТ.