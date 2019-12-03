Эти напитки способны заменить кофе

Они действительно бодрят.Популярный напиток – кофе – вполне можно заменить матчей, цикорием, какао, кэробом, масалой, имбирным чаем или же молочной сывороткой с соком.Многочисленные исследования уже давно опровергли вред кофе. Но для тех, кто его не любит или хочет попробовать альтернативу, есть целый список напитков.МатчаЯпонский чай матча имеет сладковатый привкус с небольшой горчинкой. Кофеина в нем не меньше, чем в кофе. Напиток бодрит, а также повышает концентрацию внимания.Благодаря правильной обработке в листьях сохраняется максимум антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Чтобы не снизить полезность, важно заливать его горячей водой, но не кипятком.ЦикорийИз-за легкой горчинки цикорий по вкусу напоминает кофе. Этот привкус напитку дает полисахарид инулин, который является мощным пребиотиком. Цикорий хорошо усваивается организмом, а также помогает при похудении, ведь притупляет аппетит и почти не содержит калорий.В растении нет кофеина, но бодрящий эффект присутствует. Его обеспечивает витамин В5. А тиамин повышает выносливость, делая цикорий хорошей альтернативой кофе.КакаоНапиток из порошка какао-бобов – природный антидепрессант, который поднимает настроение и бодрит за счет кофеина и теобромина. В какао много витаминов и полезных веществ. Также при его регулярном употреблении снижается риск развития атеросклероза.Какао помогает повысить гемоглобин и улучшить состояние кожи, а также волос. Но при этом напиток имеет высокую калорийность.КэробКэроб – популярный суперфуд, который делают из высушенных плодов рожкового дерева. Напиток из кэроба и молока получается похожим на какао, но при этом намного слаще.Благодаря натуральной сладости в напиток не придется добавлять сахар, что делает его диетическим. Кофеина в кэробе нет, но из-за большого количества витаминов он обеспечивает прилив энергии. Также, в отличие от какао, кэроб не является аллергеном.МасалаЧай масала – согревающий и бодрящий напиток по индийскому рецепту. Его готовят на основе черного чая, добавляя молоко и специи: кардамон, корицу, гвоздику, фенхель. Также можно добавить и другие пряности, например, миндаль, мускатный орех, корень солодки.Благодаря фенхелю напиток полезен для пищеварения, а гвоздика помогает оставаться здоровым в сезон простуд. По индийской традиции напиток должен быть калорийным, поэтому в него обязательно добавляют подсластитель.Имбирный чайЧай из имбиря – витаминный, бодрящий и согревающий. Он содержит витамины группы В, А, С, эфирные масла, а также улучшает кровообращение и дает заряд энергии.К корню этого растения можно добавлять мед, лимон, лайм. Имбирный чай также можно смешать с черным или зеленым.Молочная сыворотка с сокомВ молочной сыворотке присутствуют витамины А, С и В. Соли магния делают напиток полезным при стрессах, ведь укрепляют нервную систему. Для улучшения вкуса в сыворотку добавляют фруктовое пюре или сок.