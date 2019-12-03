Диетолог рассказала, как избежать обжорства

Не стоит использовать диеты с сильными ограничениями.Для того, чтобы избежать обжорства, нужно хорошо завтракать, не садиться на «жесткие» диеты, перейти на правильное питание, планировать меню и хорошо высыпаться.Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По «жесткими диетами» она имела ввиду, например, кофе с круассаном на завтрак, шоколадку с этим же напитком на перекус, на обед – салат и никакого ужина.«Это питание вас «не похудеет», а приведет к вечернему срыву… Идеально – просто перейти на правильное питание, убрать еду, которая откладывается в жир, и постепенно, но эффективно, снижать вес», – написала Кляуз.«Завтрака должно хватать на четыре часа, чтобы голод не мешал работе и не хотелось перекусить вредной едой», – отметила диетолог.По ее словам, планирование меню же помогает улучшить качество питания и характеризуется низким риском ожирения.«Если человек хронически не высыпается, то потребляет в день на 300-400 ккал больше обычного, часто – это сладости и выпечка», – подытожила Кляуз.