Диетолог рассказала, как избежать обжорства
Для того, чтобы избежать обжорства, нужно хорошо завтракать, не садиться на «жесткие» диеты, перейти на правильное питание, планировать меню и хорошо высыпаться.
Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По «жесткими диетами» она имела ввиду, например, кофе с круассаном на завтрак, шоколадку с этим же напитком на перекус, на обед – салат и никакого ужина.
«Это питание вас «не похудеет», а приведет к вечернему срыву… Идеально – просто перейти на правильное питание, убрать еду, которая откладывается в жир, и постепенно, но эффективно, снижать вес», – написала Кляуз.
«Завтрака должно хватать на четыре часа, чтобы голод не мешал работе и не хотелось перекусить вредной едой», – отметила диетолог.
По ее словам, планирование меню же помогает улучшить качество питания и характеризуется низким риском ожирения.
«Если человек хронически не высыпается, то потребляет в день на 300-400 ккал больше обычного, часто – это сладости и выпечка», – подытожила Кляуз.
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