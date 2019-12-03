Названы способы облегчить состояние при артрите

Это распространенная проблема.Артриты объединяют группу воспалительных поражений суставов различного генеза, в которые вовлекаются синовиальные оболочки, капсула, хрящ и другие элементы сустава.Симптомы артритов: артралгия, припухлости, выпоты, гиперемия и локальное повышение температуры, нарушение двигательной функции, деформации суставов.Уменьшить боли и воспаление при артритах помогут натуральные средства.Рецепт 1Требуется: 1 ст. л. корня и листьев лопуха, 1 ст. л. цветков бузины, 1 ст. л. листьев крапивы двудомной, 1 ст. л. корня петрушки, 1 ст. л. коры ивы, 200 мл кипятка.Приготовление. 1 ст. л. измельченного сбора заварить кипятком, кипятить в течение 5 минут, на слабом огне. Охладить. Процедить.Применение. Пить по 400 г отвара в день.Рецепт 2Требуется: 1 ст. л. травы звездчатки средней, мокрица, 1 ст. л. корня и листа лопуха, 200 мл кипятка.Приготовление. 1 ст. л. смеси залить кипятком, настоять, укутав, в течение 4 часа, процедить.Применение. Принимать по 50 г 4 раза в день до еды.Рецепт 3Требуется: 1 ст. л. грыжника душистого (свежей травы), 1 ст. л. корневища с корнями горечавки желтой, 1 ст. л. корня лопуха, 500 мл кипятка.Приготовление. 1 ст. л. смеси залить кипятком, настоять в течение 1 часа. Процедить.Применение. Пить по 30 г 3–4 раза в день.Рецепт 4Требуется: 1 ст. л. сухой травы фиалки душистой (или трехцветной), 1 ст. л. корня лопуха, 1 ст. л. листьев черной смородины, 1 ст. л. листьев крапивы двудомной, 400 мл кипятка.Приготовление. 2 ст. л. смеси залить кипятком, настоять, укутав, в течение 1 часа, процедить.Применение. По 1–2 ст. л. 3–4 раза в день.Рецепт 5Требуется: 1 ст. л. травы душицы, 2 ст. л. листьев мать-и-мачехи, 2 ст. л. плодов малины, 2 ст. л. корня лопуха, 400 мл кипятка.Приготовление. 2 ст. л. сбора залить кипятком. Кипятить в течение 5-10 минут. Процедить.Применение. Пить по 100 г горячего отвара 3–4 раза в день.Рецепт 6Требуется: 2 ст. л. травы багульника, 2 ст. л. листьев брусники, 2 ст. л. цветков ромашки аптечной, 2 части корня лопуха, 2 ст. л. травы череды, 500 мл кипятка.Приготовление. 2 ст. л. смеси залить кипятком, кипятить в течение 10 минут. Настоять в течение 30–40 минут. Процедить.Применение. Пить по 30 г 3 раза в день после еды.Рецепт 7Требуется: 2 ст. л. травы багульника, 1 ст. л. жостера (крушины слабительной), 2 ст. л. травы и цветков зверобоя, 1 ст. л. чая почечного, 1 ст. л. травы и цветков тысячелистника, 2 ст. л. хвоща полевого, 2 ст. л. корня лопуха, 500 мл кипятка.Приготовление. 2 ст. л. сбора залить кипятком, настоять в течение 5–6 часов. Процедить.Применение. Пить по 100 г 3 раза в день перед едой в теплом виде.