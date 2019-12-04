Как спастись от укачивания: лучшие способы, проверенные на практике

Народные методы, предложенные в этой статье, спасут от укачивания в транспорте и позволят путешествовать комфортно и без проблем.С приходом лета мы путешествуем больше, чаще и на более длительные расстояния. Но любую поездку и предвкушение отдыха, встречи с морем или объятиями родственников и друзей, в гости к которым вы направились, может испортить укачивание в транспорте. Стоит сразу предупредить всех, страдающих этим недугом – универсального средства от этой проблемы нет. Есть комплекс мер, которые могут избавить вас от укачивания в транспорте.К ним относятся медикаментозные препараты – существует целый комплексадаптативных лекарств, способных о облегчить жизнь при поездках. В качестве профилактики укачивания применяют антигистаминные, антихолинергические средства и психостимуляторы (амфетамины). Но в этом случае необходима консультация медиков и готовность к побочным эффектам – многие препараты вызывают сонливость, сухость во рту и нарушение аккомодации.Кроме медикаментов можно натренировать свой организм самостоятельно контролировать вегетативные реакции с использованием биологической обратной связи. Есть целый комплекс упражнений для укрепления вестибулярного аппарата, который и является основной причиной укачивания в транспорте.Но что делать, если поездка оказалась спонтанной, путешествие незапланированным и совершенно некогда заниматься гимнастикой и бежать в аптеку за таблетками? В этих случаях вас выручат народные, проверенные средства, для приготовления которых всегда есть под рукой ингредиенты. Замечено, что такие средства иногда помогают лучше всяких таблеток и абсолютно безвредны для детей.Чайная заваркаСамый простой способ – нужно пожевать сухой зеленый чай. Он абсолютно не противный на вкус и быстро избавит от тошноты, приступов жара или озноба.Мята, мед и лимонЭти продукты универсальны и их можно сочетать по-разному – в любом случае они будут эффективны. Можно заварит мятный чай с лимоном (2 ст. ложки мяты на 2 стакана воды) и добавить лимона. А потом пить этот напиток вприкуску с медом.ИмбирьКорень имбиря нужно принять в виде молотого порошка за час до путешествия. Достаточно будет 1 грамма. Выручит имбирное печенье, если оно есть под рукой или карамельки с добавлением имбиря.Моряки, которые иногда страдают от «морской болезни», рекомендуют обматывать запястье эластичным бинтом. В этом случае срабатывает эффект перепада давления. Можно надавить на точки над мочкой уха – подступившая тошнота уйдет.А вот еще один проверенный, бабушкин способ: нужно наклеить лейкопластырь на пупок. Попробуйте – не навредите, это точно!