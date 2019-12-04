Употребление кофе может сказаться на психическом здоровье стариков

Кофе может негативно сказать на психическом здоровье пожилых людей.Ученые провели наблюдения, и пришли к выводам – употребление кофе может негативно сказаться на самочувствии стариков, провоцируя в отдельных случаях психические расстройства. О кофе было сказано и написано уже великое множество статей. Ученых и медиков постоянно интересует этот магический напиток, которому зачастую приписывают несвойственные ему качества. Кто-то берется утверждать, что кофе способен заряжать бодростью и создавать невероятную работоспособность. Другие бьют в набат – кофе губительно сказывается на работе сердечнососудистой системы и может привести (особенно неумеренное потребление) к серьезным заболеваниям.Но истинные кофеманы редко прислушиваются к мнению медиков и полностью игнорируют их предостережения – он готовы отдать душу за утреннюю чашечку свеже молотого и собственноручно сваренного кофе.Но проходит молодость и возраст расцвета. Незаметно приходит зрелость (назовем этот временной промежуток жизни человека так), а с ней и некоторые правила и ограничения, которые поневоле надо выполнять. На этом жизненном этапе многим все же придется пересмотреть свои привычки и внести в них некоторые коррективы. В отношении пристрастия к кофе, ученые утверждают – употребление этого славного напитка может вызвать психические расстройства у пожилых людей.Они настоятельно рекомендуют максимально сократить употребление этого напитка, а еще лучше – полностью исключить его из своего рациона, чтобы избежать проблем с памятью.Снижать суточную дозировку этого напитка богов нужно постепенно. Как и у любого другого активного вещества, у кофеина есть эффект отмены. Например, если вы выпивали до 5-10 чашек кофе в день, то доза снижения должна быть плавной. Для начала попробуйте хотя бы делать не столь крепким любимый напиток.