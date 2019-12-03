Ученые выяснили, чем чреват ночной прием пищи
Еда в ночное время плохо отражается не только на фигуре, но и на психологическом состоянии, выяснили сотрудники Университета Иллинойса.
Они убеждены, что для здоровья имеет значение не только общая калорийность рациона, но и время приема пищи.
Ученые провели эксперимент на мышах, которых разделили на две группы. Одну группу мышей кормили только в дневное время, а другую – и днем, и в вечернее время. Калорийность рациона в обеих группах была одинаковой. В конце эксперимента мыши из второй группы прибавили вдвое больше веса, чем грызуны из первой. Кроме того, у мышей. Которые ели вечером и ночью, ухудшилось психологическое состояние. Они выглядели подавленными и пассивными.
Подобный эффект справедлив и для людей, убеждены авторы исследования. Поэтому они рекомендуют отказаться от приема пищи в позднее время. Чтобы ночью голод не мешал спать, стоит употреблять днем белковые продукты.
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