Ученые выяснили, чем чреват ночной прием пищи

Специалисты рассказали, чем грозит еда по ночам.Еда в ночное время плохо отражается не только на фигуре, но и на психологическом состоянии, выяснили сотрудники Университета Иллинойса.Они убеждены, что для здоровья имеет значение не только общая калорийность рациона, но и время приема пищи.Ученые провели эксперимент на мышах, которых разделили на две группы. Одну группу мышей кормили только в дневное время, а другую – и днем, и в вечернее время. Калорийность рациона в обеих группах была одинаковой. В конце эксперимента мыши из второй группы прибавили вдвое больше веса, чем грызуны из первой. Кроме того, у мышей. Которые ели вечером и ночью, ухудшилось психологическое состояние. Они выглядели подавленными и пассивными.Подобный эффект справедлив и для людей, убеждены авторы исследования. Поэтому они рекомендуют отказаться от приема пищи в позднее время. Чтобы ночью голод не мешал спать, стоит употреблять днем белковые продукты.