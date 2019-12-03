Назван продукт, вызывающий женское бесплодие

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Ведущие исследователи реализовали уникальный в своем роде эксперимент.Благодаря новым испытаниям врачи смогли обнаружить интересную закономерность. В частности, речь идет о том, что способность представительниц слабого пола зачать ребенка зависит от множества факторов. При этом не последнюю позицию в этом списке занимают употребляемые продукты питания.Следует заметить, что в опытах специалисты задействовали нескольких респондентов.Оказалось, что риск бесплодия увеличивается, если женщина часто кушает соевую продукцию. Ранее научные работники уже составляли перечень товаров, негативно воздействующих на вероятность деторождения. Оказалось, что генистеин, являющийся основным компонентом сои, способствует ухудшению деятельности репродуктивной системы девушек.Ученые полагают, что данное вещество схоже с естественным растительным эстрогеном, который влияет на периодичность менструального цикла. В случае переизбытка этого компонента у дам нарушается процесс созревания яйцеклетки. Генистеин мешает правильному развитию женских половых структурных компонентов. Инициаторы наблюдений надеяться, что их информация станет основой для создания действенных лекарственных средств от бесплодия.