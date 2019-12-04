Изобретен новый метод диагностики рака

Рак поджелудочной железы можно выявить с помощью теста мочи.Этот анализ на ранней стадии позволяет отличить рак от хронического панкреатита.Кроме того, исследование мочи является гораздо менее затратным и сложным по сравнению с анализом крови.Английские ученые выяснили, что рак поджелудочной железы можно выявить с помощью теста мочи. Этот анализ на ранней стадии позволяет отличить рак от хронического панкреатита. Кроме того, исследование мочи является гораздо менее затратным и сложным по сравнению с анализом крови.Результаты исследования, проведенного командой сотрудников Лондонского университета, основанного в честь королевы Мэри, опубликованы 3 августа в журнале «Клинические исследования рака» (Clinical Cancer Research).По данным портала EurekAlert, для анализа ученые взяли 488 образцов мочи: 192 были получены из них от пациентов, у которых уже диагностирован рак поджелудочной железы, 92- пациентов с хроническим панкреатитом и 87- от здоровых добровольцев. Еще 117 проб от пациентов с другими доброкачественными и злокачественными заболеваниями печени и желчного пузыря были использованы для подтверждения результатов анализа.В итоге исследование показало, что у пациентов с раком поджелудочной железы повышены уровни каждого из трех видов белков — LYVE1, REG1A и TFF1 — по сравнению со здоровыми добровольцами. У пациентов же с хроническим панкреатитом уровни этих видов белков были значительно ниже, чем у онкологических больных.