Подтверждена взаимосвязь мобильных телефонов с раком мозга

Результаты исследования подтвердили наличие связи между онкологией и использованием мобильных устройств.Группа американских и украинских ученых провела совместное исследование, по итогам которого установила существование связи между продолжительным использованием мобильных устройств и склонностью человека к развитию раковых заболеваний мозга.Исследования установили, излучение работающих сотовых телефонов способно привести к нарушению метаболического баланса в человеческом организме.Низкоинтенсивное радиоактивное излучение, характерное для мобильных устройств, способствует течению в клетках организма окислительных процессов. Результатом данных процессов становится окислительный стресс — состояние, при котором исчезает баланс между антиоксидантной защитой клеток и производством активных форм кислорода. Следствием подобного нарушения является повышенная склонность к онкологическим и нейродегенеративным заболеваниям.Профессор Игорь Якименко, являющийся одним из авторов исследовательской работы, сообщает, что при ежедневных разговорах по мобильному телефону продолжительностью 20 минут в течение пяти лет риск получить злокачественную опухоль мозга возрастает в трижды.