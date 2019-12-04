Чем можно заболеть, если все время нервничать

Каждый человек, не умеющий управлять своими эмоциями и поддающийся влиянию стресса, подвергает себя риску заболеть.Мы привыкли слышать мнение старших людей, которые настаивают на том, что нервы являются предшественниками всех болезней. На самом деле, это частично отвечает действительности, потому как учеными доказано, что не все болезни появляются от нервов. Например, такие как: венерические заболевания, онкология, цирроз и другие тяжелые заболевания, требующие правильного лечения и наблюдения врача. Но есть и список болезней, которые действительно развиваются у тех людей, которые часто нервничают и не восстанавливаются после стрессов.Психосоматические заболевания вызваны накоплением негативных эмоций и мыслей, с которыми у человека абсолютно нет сил попрощаться. Дело даже не столько в нервах, сколько в реакции на стресс, например, человек может длительное время себя в чем-то обвинять, то есть он уже и не нервничает, но еще продолжает мучить свою психику. Одна из самых серьезных ошибок человека заключается в том, что он отказывается от медицинского лечения, ссылаясь на то, что заболел из-за нервов. Данное заблуждение может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу, поэтому медики все чаще напоминают об обязательности обращения в больницу при каких-либо недомоганиях.В основном, к психосоматическим болезням относят такие заболевания: язва и гастрит желудка, астма, гипертония, дерматит. Также, у женщин и мужчин на фоне нервного напряжения могут возникнуть проблемы с половым влечением, здесь и правда, стоит просто расслабиться и на время забыть о проблемах, но в случае, если это не поможет, тогда помощь врача вам жизненно необходима.Психологи рекомендуют дополнять лечение болезней препаратами, имеющими успокаивающее действие на психику человека, только таким образом лечение будет эффективным. При этом вам необязательно пить сильнодействующие препараты, из-за которых вы будете хотеть все время спать, достаточно будет травяного чая и настоя валерианы для того, чтобы успокоить нервы и чувствовать себя хорошо. Но такое «дополнение» к основному лечению необходимо только в том случае, если врач вам сам скажет, что причиной или сопутствующим фактором заболевания являются нервы.Постарайтесь не нервничать на постоянной основе, учитесь «выжимать» из всего, что с вами происходит, только самое лучшее и положительное, уделяйте время себе и чаще отдыхайте, тогда никакие психосоматические болезни у вас не появятся.