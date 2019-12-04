Этот напиток может защитить от рака простаты

Ученые узнали, какой напиток может защитить мужчину от рака предстательной железы.Рак простаты для мужчины звучит, как приговор, но в этом есть действительно правда, потому как иногда течение болезни никак не дает о себе знать. Отсутствие симптомов онкологии не позволяет провести раннюю диагностику и вовремя начать лечение. Единственная возможность мужчины не потерять свой шанс излечения рака простаты заключается в ежегодном обследовании у уролога.Медики говорят, что чем раньше будет диагностирован рак предстательной железы, тем больше у больного возможностей пройти эффективное лечение и выжить. По статистике, половина онкобольных мужчин проходят качественное лечение, после чего живут еще 5-10 лет и больше. Но те, кто обратился за помощью к доктору уже на третьей и четвертой стадии рака простаты, только в 20% случаев полностью излечиваются и продолжают жить полноценной жизнью.Ученые постоянно изучают новые возможности в профилактике и лечении рака предстательной железы у мужчин. В одном из последних исследований они выявили тот факт, что обычный черный чай может предупредить заболевание у трети потенциальных больных. Оказывается, всего две-три чашки черного чая способны защитить около 30-40% мужской половины общества от развития рака простаты.Естественно, один только чай не решит данной проблемы, во многом все зависит от того, какой образ жизни ведет мужчина, а также от его рациона питания. Исследователями выявлено, что жирная «тяжелая» пища является стимулятором к развитию раковых клеток в предстательной железе и других органах мужского организма. При чем, влияние кофе на здоровье мужчин не имеет таких же особенностей, как чай, так что если вы истинный кофеман, то стоит перейти на черный чай во благо своему здоровью.Почему именно чай? Все дело в том, что в черном чае содержатся полифенолы — природные антиоксиданты, которые обладают защитной функцией для кровеносной системы, они блокируют развитие раковых клеток и, как следствие, препятствуют образованию злокачественных опухолей в предстательной железе.Кстати, ученые сделали еще один вывод по поводу положительного влияния черного чая, только он касается уже женского организма. Оказывается, всего несколько чашек черного чая способствуют здоровью женских половых органов. Благодаря тем же полифенолам в организме женщины образуется защитная функция против развития рака яичников и матки, поэтому черный чай рекомендуют пить как мужчинам, так и женщинам. Но и, конечно же, своевременно проходить обследование у узких специалистов, которые могут вовремя диагностировать развитие рака.