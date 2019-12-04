Йога для глаз: необычно, но эффективно

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Интересно узнать, что йоги делают для того, чтобы зрение всегда оставалось стопроцентным.Оказывается, помимо той йоги, о которой мы знаем, существует еще одно ее направление — йога для глаз. Люди, увлекающиеся упражнениями «глазной» йоги, утверждают, что всего несколько месяцев кропотливой работы, независимо от возраста человека, помогут восстановить севшее зрение или же укрепят мышцы глаз, в следствие чего вы начнете хорошо и ясно видеть. Для того, чтобы заниматься йогой и улучшать свое зрение, вам понадобится провести некоторое время по солнцем и луной.Что из себя представляет йога для глаз:1. Каждый день, рано утром или на закате солнца отправляйтесь в то место на улице, где вас никто не будет беспокоить в течение 10-30 минут. Вы должны принять удобную позу сидя и расслабиться. Затем вам нужно сконцентрировать свой взгляд прямо на солнце и не отводить глаза, не закрывать их до тех пор, пока слезы сами не польются из глаз. Со временем вы будете привыкать и сможете смотреть на солнце целых 10 минут и при этом не «плакать». Если у вас уже есть какие-либо проблемы со зрением, тогда вам будет достаточно и двух минут контакта с ярким солнцем. Йоги утверждают, что уже через 3-4 недели вы ощутите на себе положительный результат от этого упражнения.2. Один раз в неделю проделывайте такое же солнечное упражнение, только с луной. Особенно хорошо смотреть на полную луну, так как новый месяц не дает столько света, но от ночной йоги все же не стоит отказываться.3. Если есть возможность у вас, то каждый день или раз в два дня всматривайтесь в ночное небо, усыпанное звездами. Во-первых, это очень интересное занятие, особенно если искать на небе созвездия, во-вторых, полезно для здоровья глаз, потому как всматриваясь в звезды вы напрягаете мышцы, а это благотворно сказывается на зрении.4. Оставляйте солнцезащитные очки дома, если идете на работу. А вот если вы собрались далеко в горы или на море, тогда можете взять их с собой. Йоги уверены в том, что здоровье глаз напрямую зависит от того, сколько солнечного света они за день приняли. Считается, что солнце очень полезно для глаз и пренебрегать солнечными ваннами не стоит, разве что в обеденное время.5. Во время работы за компьютером вы должны один раз в час делать 5-минутный перерыв, чтобы в это время отвлечься, посмотреть вдаль за окном, сделать гимнастику для глаз, а также помассировать себе веки — эти действия приведут вас к стопроцентному зрению даже в глубокой старости, но при условии, что вы будете выполнять их каждый день.