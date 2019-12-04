Как жарким летом не заболеть гепатитом А

В последнее время украинцы все чаще стали заражаться вирусом гепатита А, поэтому медики рассказали, как оградить себя от инфицирования.Гепатит А — это вирусное заболевание почек, которым чаще всего болеют летом. Данное заболевание лечится легко и, в отличие от гепатита В или С, не несет никакой опасности для здоровья человека после полного выздоровления. Никто не защищен от заражения вирусом гепатита А, потому как данная инфекция «оседает» на грязных продуктах питания и в воде. Плюс ко всему, высокая температура воздуха для вируса гепатита А становится провоцирующим фактором к размножению, в следствие чего «подхватить» вирус могут все, кто пьет проточную воду, ест немытые фрукты и овощи, не моет руки перед едой и так далее.Стоит быть осторожными в употреблении морепродуктов, особенно тех, которые не прошли термическую обработку, так как вирус гепатита А часто поражает обитателей морей через воду и уничтожить его можно только при длительном воздействии высоких температур. О том, что в организм попал вирус, вы можете не догадываться вообще, но чаще всего симптомы и признаки гепатита А проявляются уже через две недели после заражения.Какие симптомы испытывает человек при гепатите А:1. Общая слабость, вялость, усталость и боль в мышцах, суставах.2. Высокая температура и озноб.3. Потеря аппетита и боли в правом боку.4. Моча становится темной, а кал, наоборот, становится светлым.5. Пожелтение кожи и «белков» глаз.Не стоит забывать, что дети наиболее подвержены заражению, потому как уследить за их гигиеной в детском саду или школе, а также в то время, когда ребенок находится дома без наблюдения родителей, считается невозможным. Собственно, поэтому задача родителей — научить ребенка правилам личной гигиены и тому, что пить воду из под крана и есть немытые продукты нельзя.Сам по себе гепатит А является легкой формой болезни, он даже может пройти без специального медикаментозного лечения. Очень часто врач назначает только те препараты, которые имеют общее воздействие, например, снижают температуру и снимают болевой эффект. Также, больному могут сделать капельницу, во время которой очищается кровь и действие вируса на печень будет минимальным.Крайне редкими бывают осложнения после гепатита А, но все же никто от них не застрахован, поэтому при первых признаках болезни нужно незамедлительно обратиться к врачу.Как вы уже поняли, чтобы не подхватить гепатит А нужно мыть руки и продукты питания перед едой, быть осторожными с сушеными и вялеными морепродуктами, а также не пить воду из-под крана.