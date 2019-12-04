Гепатит С: кто в группе риска

Гепатит С — болезнь молодежи, узнаем, кто в группе риска.Гепатит С является инфекционным заболеванием и передается оно через кровь, а также при незащищенном половом акте с зараженным человеком. Самое ужасное, что внешне по человеку абсолютно нельзя определить, что он болен гепатитом С или же является носителем данного вируса. Поэтому медики настаивают на том, чтобы человек был осторожен во время разгульной жизни и регулярной смене партнеров, так как это может привести к заражению вирусом гепатита и не только.Кто в группе риска перед заражением вирусом гепатита С:1. Заключенные люди, которые находятся в тесном контакте с носителями или больными гепатитом людьми. Но здесь больше проблема состоит в том, что большая часть заключенных является наркозависимыми людьми и во время инъекций внутривенных они используют одну иглу на несколько человек, таким образом от одного заключенного вирус гепатита С может перейти сразу к нескольким заключенным.2. Человек, который увлекается татуировками. Медики настаивают на том, чтобы татуировки наносились исключительно опытным мастером, который дезинфицирует все рабочие приборы после каждого клиента, а также работает в перчатках, иначе есть риск заражения гепатитом С. Вы не можете знать, какой человек до вас делал татуировку, точно также, как и сам мастер не знает о том, болен ли его клиент, и не надев перчатки, он подвергает себя риску.3. Женщины и мужчины, делающие маникюр и педикюр в салоне. К сожалению, самая востребованная процедура не является абсолютно безопасной. Всегда требуйте от мастера маникюра обрабатывать дезинфицирующими средствами инструменты маникюрного набора, а также смену полотенца или салфеток. Также, известны случаи, когда вирусом гепатита С заражались во время пирсинга и прокалывания ушей.4. Медики тоже подвержены риску подхватить гепатит С, это связано с тем, что они имеют прямое отношение к зараженным пациентам и контактируют с его кровью. В связи с этим, врач всегда должен быть в перчатках и после контакта с кровью больного сдать свою кровь на анализ.5. Заразиться вирусом гепатита С можно во время переливания крови. Так бывает, что человек, спасающий вам жизнь, оказывается носителем вируса.Кстати, вирус гепатита С настолько «живучий», что даже в засохшей капельке крови он может существовать около четырех суток, а чтобы его «вывести» нужно либо дезинфицировать поверхность хлоркой, либо стирать вещь в стиральной машине при 60-ти градусах не менее получаса или же прокипятить в кастрюле в течение 2-3 минут.