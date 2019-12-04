Оптимальные варианты диетических завтраков для стройной фигуры

Теперь вы будете знать, каким должен быть завтрак для поддержания стройности.Завтрак считается самым главным приемом пищи, потому как от него зависит, насколько хорошо будет чувствовать себя человек в течение дня, а также то, каким будет его фигура и здоровье в целом. Поэтому очень важно сочетать во время завтрака «правильные» продукты, только так вам удастся достичь хороших результатов. Тем более, что некоторые продукты способны очищать организм и «будить» его утром, ускоряя метаболизм, а это очень важно в процессе похудения.Самые полезные завтраки для стройной фигуры:1. Овсяная каша. Овсянка всегда рекомендуется тем людям, которые хотят нормализовать обменные процессы в пищеварительной системе, а также очистить кишечник от шлаков и токсинов. Еще лучше, когда овсянка соединяется со свежими фруктами или ягодами, которые насыщают организм полезными веществами. Также, овсяную кашу можно дополнить различными орешками и даже подсластить медом, при чем все дополнительные ингредиенты каши обладают не меньшим количеством витаминов и минералов, помогающих поддерживать быстрый обмен веществ и добиваться стройности.2. Яйца. Просто вареные яйца или же омлет, яичница с добавлением свежих овощей — это очень вкусный, питательный и диетический завтрак. Пищеварительный тракт получает все необходимые компоненты для обменных процессов и очищения. Яичный завтрак, совмещенный со свежими овощами, надолго избавит вас от голода и обеспечит то необходимое количество энергии, которое так необходимо для нормальной жизнедеятельности.3. Творог и блюда из него. Вы можете съесть порцию свежего, нежирного творога с фруктами или ягодами, заправив сметаной или сливками с низким процентом содержания жира. Также, можно приготовить сырники или творожную запеканку, но здесь будьте осторожны с сахаром, маслом и мукой. Кстати, муку можно смело заменять манной крупой, если вы не хотите кушать мучные изделия.4. Кофе и шоколад. Такой завтрак тоже полезен, но здесь следует соблюдать несколько основных правил: шоколад должен быть горьким и съедать можно не более 30 грамм, кофе исключительно натуральный — одна чашка, сахар добавлять нельзя. Кофе отлично воздействует на перистальтику кишечника, как и черный шоколад, поэтому эти продукты разрешаются к употреблению утром. Помимо всего прочего, вы получите заряд бодрости и гормон радости, что очень хорошо скажется на вашей фигуре в перспективе, ведь у счастливых людей нет проблем с лишним весом.5. Хлеб. Если вы хотите оставаться стройными, тогда выбирайте хлеб из твердых сортов пшеницы и цельнозерновой муки. Но даже в этом случае нужно знать меру — не более 150 гр хлеба на завтрак. Из хлеба вы можете приготовить сытный сэндвич с овощами или же тосты с арахисовым, сливочным маслом, а также с вареными куриными или перепелиными яйцами и цитрусовыми фруктами.