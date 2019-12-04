Названы болезни, от которых способен защитить кофеин

Это мощное средство.Кофеин помогает защитить мозг от характерных возрастных проблем, связанных с нейродегенерацией. Также употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.К такому выводу пришла международная команда ученых из Европы, Бразилии и США. Эксперименты были проведены на животных.Как выяснилось, кофеин блокирует рецептор А2А, который провоцирует возрастное ухудшение работы мозга, а также проблемы с памятью и увеличение гормонов стресса.«Аденозиновый А2А-рецептор является мишенью для кофеина. В моделях на животных кофеин блокировал данные рецепторы и устранял недостатки памяти и стресса, возвращая мозг крыс к нормальной работе», – отчитались ученые.Ежедневное употребление кофе важно для поддержания здоровых функций печени и желчного пузыря. Три чашки кофе в день снижают риск смерти, который ассоциирован с болезнями кровообращения и пищеварения. В случае употребления кофе без сливок и сахара, напиток улучшает механизмы контроля уровня глюкозы в крови и предотвращает эпизоды ее резкого повышения.