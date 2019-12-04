Бодрящие продукты, способные заменить кофе

Они действительно придают сил.Главный залог победы над подавленным состоянием – бодрый старт рабочего дня. А чтобы справиться с апатией и хандрой и получить заряд энергии на весь день – не обязательно пить кофе.Нутрицеолог и фитнес-диетолог Анна Елкина назвала некоторые продукты, которые не наносят вреда здоровью, но при этом бодрят организм лучше, лучше, чем любимый для многих кофейный напиток. Она коротко охарактеризовала их в своем Instagram.Первым врач выделила шоколад, но только качественный. По ее словам, он помогает получить гормоны радости, «на которых будете летать как бабочка».На второе место в этом списке диетолог поставила воду.«Частая причина усталости – обезвоживание организма. Начинайте утро со стакана воды и будет вам счастье», – отметила она.Далее Елкина посоветовала кушать ягоды – тогда заряд витаминов и энергии будет обеспечен. А также фрукты, с акцентом на цитрусовые – витамин С заставит организм проснуться и наполнит бодростью.Помимо этого, диетолог призвала употреблять орехи – так как они очень питательны и содержат много полезных веществ, «заставляя» мозг работать активнее.Не остался вне ее внимания и зеленый чай, которыйхоть и содержит кофеин, но при этом является антиоксидантом. Он придает заряд бодрости на больший период, нежели кофе.«Любимая овсянка содержит море клетчатки, является сложным углеводом и дает много сил на весь день. Впрочем, как и большинство круп», – охарактеризовала Елкина еще один бодрящий продукт в своем списке.Туда же добавила бананы, подчеркнув, что не рекомендует часто употреблять их активно худеющим. Но если сил не хватает – они станут отличной заменой сладкому.Также, по ее словам, не менее бодрящим эффектом обладают любимые источники белка – яйца. В частности, имеют полный аминокислотный состав, помогающий организму активно работать.В конце диетолог, признавшись, что не является сторонником вегетарианства, отметила пользу мяса и рыбы. Она подчеркнула, что на переработку белка организм тратит не мало времени, а чувство сытости после белковой пищи сохраняется дольше, следовательно, сил и энергии тоже будет больше.«Любители кофе, теперь вы знаете, что еще хорошенько бодрит – рекомендую выбрать более полезную альтернативу», – подытожила Елкина.