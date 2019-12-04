Как диагностировать фиброму молочной железы

Фиброма относится к доброкачественным новообразованиям.Фиброма – это новообразование доброкачественного типа, развивающееся в соединительных тканях. Она может появиться в сухожилиях, яичниках, в матке или молочной железе. Сегодня рассмотрим все, касательно фибромы молочной железы.Итак, в молочной железе появившаяся фиброма ничем себя не выдает – она совершенно безболезненна и проявляется в качестве небольшого шарообразного уплотнения. Иногда женщины жалуются на появившееся чувство распирания молочной железы накануне критических дней. Как только женщина обнаружит уплотнение в груди, не стоит расслабляться, помня о доброкачественном характере фибромы – обязательно нужно показаться специалисту, чтобы новообразование не переросло в злокачественную опухоль.Медики разделяют два вида фибромных образований в молочной железе: фиброаденоматоз диффузного характера и фиброаденому. Для первого вида характерно разрастание опухоли по всему объему груди, когда явно прощупывается уплотнение и присутствуют боли в молочной железе. Второй вид – фиброаденома — имеет локальную форму проявления в виде о круглого образования плотной структуры. При самодиагностике можно нащупать подвижный узел, который совершенно не связан с кожей. Размер данной фибромы иногда достигает в диаметре 70 мм.При этом сама фиброаденома также разделяется на несколько типов по морфологическим признакам. Самыми распространенными среди них являются: периканаликулярная, интраканаликулярная, смешанная фиброаденома, которая совмещает признаки первых двух типов. Все вышеперечисленные опухоли характеризуются тканевыми разрастаниями вокруг протоков и отсутствием склонности к перерождению в злокачественное образование. Самым редким типом фиброаденомы считается филлоидный. При этом заболевании новообразование стремительно разрастается и может переродиться в саркому.Теперь выясним, что же служит причинами возникновения фибромы молочной железы. Стоит сразу оговориться – на данный момент нет четко выявленных причин, которые формируют фиброму молочной железы. Согласно исследованиям и наблюдениям, можно утверждать, что развитие опухоли происходит на фоне гормонального сбоя в женском организме. В этот период в крови резко повышается количество эстрогена. Особенно внимательными к своему здоровью в вопросе появления фибромы молочных желез должны быть девушкам в пубертатном возрасте и женщины в период менопаузы. Им нужно регулярно походить осмотр у врача маммолога.Диагностируется фиброма молочной железы в момент клинического осмотра. В дальнейшем при помощи пальпации это новообразование выявляется, а результаты проведенного УЗИ молочной железы получают детальное представление о месте расположения опухоли, её точной форме, структуре и размерах.Затем медики назначают биопсию опухоли, которая контролируется УЗИ и проводится с помощью тонкой иглы аспирационным методом. После цитологического исследования полученного материала, медики могут что-то утверждать или отрицать в отношении наличия злокачественных клеток.