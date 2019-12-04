Причины появления и симптомы вегетативного невроза

Вегетативный невроз является проявлением заболевания различных тканей и органов из-за нарушений в работе нервной системы.Необходимо знать, что, когда врачи ставят диагноз «вегетоневроз», симптомы могут быть самыми разными. Откуда же берется это заболевание и что становится причиной его появления? Некоторые пациенты начинают жаловаться на боли в сердце, а кардиологи не находят никаких заболеваний. Появляются тошнота, рвота и нарушения стула, а гастроэнтерологи заявляют, что по их части в организме все в порядке. Оказывается, что виной всему нервная система.Известно, что в организме человека имеется множество функций, которые он не в состоянии регулировать сам — например, дыхание, сердцебиение, выработка желудочного сока, реакция зрачков на свет. По замыслу природы все это должно работать без участия человека, под управлением вегетативной нервной системы. А если именно эта система начала сбоить, то, как раз и возникает вегетативный невроз, который имеет самые различные симптомы и может проявляться в разной области.Различают несколько видов этого заболевания.Вегетативно-кожный синдром проявляется тогда, когда кожные покровы приобретают повышенную чувствительность, цвет кожи становится мраморным или синюшным, кожа делается сухой или влажной, иногда зудящей.Вегетативно-аллергический синдром возникает в основном из-за пищевой аллергии и выражается насморком, сыпью (крапивница), отеком Квинке.Вегетативно-висцеральный синдром – это расстройства работы кишечника, мочевого пузыря, нарушения оттока желчи и обмена веществ. В этом случае может быть нарушено глотание, возникают «ложные» проявления стенокардии.Вегетативно-трофический синдром приводит к возникновению эрозий и трофических язв, эрозий. На фоне этого заболевания у пациентов вполне возможна мышечная атрофия.Вазомоторный синдром обусловлен перепадами давления. Люди начинают жаловаться на головокружение, тошноту, головную боль, боль в мышцах и суставах, желудочные боли.Причинами этого многопрофильного заболевания также может быть достаточно много. Это и черепно-мозговые травмы, и перенесенные инфекционные заболевания, и индивидуально устроенная нервная система, ихронический стресс, общее истощение организма. Второстепенными причинами называют неправильное питание, неблагоприятный образ жизни, вредные привычки, недосыпание.Родителям следует знать и помнить, что у детей это заболевание может возникнуть на фоне продолжительной напряженной обстановки в семье, сопряженной с постоянными скандалами и драками. Если ребенок становится свидетелем таких конфликтов, он испытывает длительный стресс, который по мере накопления может спровоцировать возникновение болезни.