Кому грозит ранняя деменция – слабоумие

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Долгая жизнь, кроме определенных прелестей, таит в себе массу неприятных явлений, таких, например, как слабоумие.Деменция является приобретенным слабоумием, которое сопровождает ряд других заболеваний нервной системы. Очень часто болезни Альцгеймера, Хантингтона и наблюдаются в тандеме с деменцией. И если раньше это заболевание относилось исключительно к людям довольно солидного возраста, то в последнее время наблюдается активное омоложение этого явления.Проблема приобретенного слабоумия отныне является не только медицинской, но и экономической – на ее диагностику, лечение и уход за больными тратятся изрядные средства. Замечено, что снижение когнитивных функций начало затрагивать людей в возрасте до 65, а иногда и до 40 лет. В большинстве случаев ранняя деменция вызывается дегенеративными заболеваниями нервной системы. А начало деменции в относительно молодом возрасте напрямую связано с генными мутациями. Также к утрате умственных функций могут привести полученные черепно-мозговые травмы или длительная алкогольная интоксикация.Трудность заключается еще и в ранней, а значит, своевременной, диагностике деменции. Ведь многие симптомы, такие, как забывчивость, рассеянность, невозможность сосредоточиться, мы склонны списывать на усталость, хронический стресс и т.д. Поэтому крайне важно при ухудшении умственных способностей незамедлительно обратиться к врачу.Спровоцировать появление деменции может ожирение – уровень физической активности обязательно отражается на когнитивных способностях лиц и позволяют сохранить или утратить навыки, необходимые в повседневной жизни. Также важную роль в профилактике слабоумия играет питание. Шанс заработать деменцию в зрелом и преклонном возрасте будет существенно понижен, если в рационе молодых людей было достаточно овощей и фруктов.Еще одним из факторов, провоцирующих появление деменции, является курение – известно, что выкуренные две пачки в день увеличивают риск заболевания слабоумием в два раза. Ведь пожилые люди часто остаются одинокими и страдают от этого. Депрессивное настроение угнетает нервную систему и приводит к заболеванию — у тех, кто чувствует себя обделенным, деменция развивается в полтора раза чаще. А те, кто наделен жизненным оптимизмом, имеет какие-то хобби, компании по интересам – факты наблюдения слабоумия крайне редки.Позитивно сказывается в старости работа на протяжении жизни, при которой была постоянно задействована умственная деятельность. У тех же, кто мало читает, пишет, получает и обрабатывает недостаточно информации, деменция развивается быстрее. Как бы это ни было парадоксально, но пожилые люди, освоившие компьютеры, сохраняют ясность ума и отменно взаимодействуют с миром.Еще одним фактором риска появления деменции является слишком высокий или чрезмерно заниженный уровень эстрогена в крови у женщин в период постменопаузы. Также негативно сказывается на умственных способностях анемия и диабет.