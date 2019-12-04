Симптомы и опасность каждого периода атеросклероза

Атеросклероз – серьезное заболевание, которое в запущенной стадии или в период обострения грозит летальным исходом.Сегодня продолжает разговор, начатый вчера, и его тема – атеросклероз, его симптомы и периоды. Знания о факторах, которые способствуют развитию атеросклероза, жизненно важны, т.к. на начальной стадии еще можно устранить, избежать или ослабить их воздействие на организм. Все это в свою очередь позволит существенно замедлить и облегчить развитие атеросклероза.Известно, что при атеросклерозе чаще страдают артерии нижних конечностей и головного мозга, почечные сосуды, грудной и брюшной отделы аорты, коронарные, а также мезентериальные. Развитие атеросклероза делят на доклинический (бессимптомный) и клинический периоды. В момент бессимптомного периода в крови пациента могут быть обнаружено повышенное содержание ?-липопротеидов или холестерин. При этом могут полностью отсутствовать другие симптомы заболевания.А вот уже клинический период атеросклероза начинает проявлять себя сужением артериального просвета на 50% и более. На этом этапе также выделяют три стадии: ишемическую, тромбонекротическую и фиброзную.Нужно понимать, что на стадии ишемии развивается недостаточность кровоснабжения определенного органа (например, чаще всего встречается ишемия миокарда, которую провоцирует атеросклероз коронарных сосудов). На тромбонекротической стадии к другим симптомам и проявлениям присоединяется тромбоз измененных артерий — атеросклероз коронарных сосудов может элементарно дать осложнение и вылиться уже в инфаркт миокарда. Стадии фиброзных изменений характеризуется разрастанием соединительной ткани в органах, в которых нарушено кровоснабжение. При этом есть вероятность того, что атеросклероз коронарных артерий приведет к развитию атеросклеротического кардиосклероза.Клинические симптомы проявления атеросклероза коронарных сосудов – это стенокардия, инфаркт миокарда и кардиосклероз, которые последовательно отражают стадии недостаточности кровообращения сердца и зависят от вида пораженных артерий. Так, течение атеросклероза аорты проходит длительное время без всяких симптомов даже в тяжелых формах. А вот клинический атеросклероз грудной аорты проявляет себя давящими или жгучими болями за грудиной, которые отдают в руки, спину, шею, верх живота. Это состояние, в отличие от болей при стенокардии, может длиться по несколько часов и дней, периодически ослабевая или усиливаясь. В свою очередь атеросклеротическое поражение брюшной аорты вызывает боли в области живота различной локализации, метеоризмом, запоры. Если атеросклероз затрагивает бифуркацию брюшной аорты, то больной начинает ощущать онемение и похолодание ног, происходит отек и гиперемия стоп, некрозы и язвы пальцев ног, перемежающаяся хромота.Кроме перечисленных существует еще атеросклероз мезентериальных артерий, из-за которого случаются приступы «брюшной жабы, атеросклероз почечных артерий, который ведет к развитию артериальной гипертензии, и атеросклероз артерий головного мозга, для которого характерно снижение памяти, умственной и физической работоспособности, внимания, интеллекта, головокружение, нарушения сна.