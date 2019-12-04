Ограничения и восстановление после кесарева сечения

К радости материнства, если роды прошли при хирургическом вмешательстве, примешиваются определенные проблемы.Известно, что в течение первых суток после операции кесарева сечение роженица находится в специальной послеродовой палате, где за ней постоянно осуществляется наблюдение врач-анестезиолога. После адаптации женщины к послеоперационному существованию ей восстанавливают кровопотерю, назначают антибактериальную терапию, чтобы не допустить послеоперационные инфекционные осложнения, стимулируют работу кишечника.Роженице в первый день разрешают только пить воду с лимонным соком. Уже на вторые сутки разрешается куриный бульон с измельченным мясом птицы. Также можно есть обезжиренный творог, йогурт без фруктовых наполнителей, морс без сахара. Восстановить нормальное питание можно только после первого самостоятельного стула (на 4-5 сутки). На вторые сутки мамочку переводят в послеродовое отделение, где ей разрешают самостоятельно вставать, ходить и кормить ребенка. Сесть можно будет только на 2-3 сутки после родов.В течение недели процедурная медсестра обрабатывает швы и меняет повязку. Швы иногда снимают, а иногда (если применялись саморассасывающиеся нити) этого не делают. Если нет осложнений, роженицу после кесарева сечения выписывают домой на 7-10 сутки.После выписки хирурги не рекомендуют женщинам поднимать тяжести больше 3-4 кг – то есть, ребенка мама поднимать может. И если женщинам, родившим самостоятельно, разрешается почти сразу же работать над всеми мышцами своего тела, то пациенткам после операции кесарева сечение работать над брюшным прессом можно не ранее, чем спустя месяц после родов.На счет возобновления сексуальных отношений после оперативного родоразрешения, то здесь рекомендации абсолютно одинаковы для всех женщин – половая жизнь нежелательна до полного восстановления слизистой оболочки полости матки, которое характеризуется прекращением выделений. После этого можно возобновить половые отношения, но не забывать о средствах контрацепции, чтобы не допустить незапланированной беременность.Если говорить о ношении послеродового бандажа, то врачи не рекомендуют злоупотреблять этим – ведь мышцы живота женщины после оперативного вмешательства сами должны работать. Помните – после кесарева сечения на матке остается рубец, который может оказать влияние на течение последующих беременностей, если между ними и родами прошло менее 2-3 лет и рубец не успел оптимального состояния, а организм женщины полностью восстановиться.До сих пор нет единого мнения в отношении возможности самопроизвольных родов у пациенток, перенесших ранее операцию кесарева сечения и имеющих рубец на матке. Обычно наличие такого рубца является первоочередным показателем для последующей операции. Но все решается в индивидуальном порядке, с учетом многих факторов и показателей.