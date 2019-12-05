Как вылечить хронический тонзиллит, – народные рецепты

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Миндалины первыми встают на пути микробов, стремящихся попасть в организм.Миндалины служат защитным барьером, который встает на пути микробов и защищает органы дыхания. Но случается, что эти «стражи» болеют сами – миндалины часто-густо болеют тонзиллитом, который имеет острую и хроническую формы. Острая форма еще называется ангиной и проявляется тем, что на миндалинах возникают гнойные налеты, появляется высокая, появляется боль в горле и даже в отдельных случаях ломота в суставах.Больной жалуется на общую слабость и отказывается принимать пищу, которую больно глотать. При этом миндалины в горле краснеют, увеличиваются лимфатические узлы под челюстью. Острый тонзиллит при всей свей серьезности проявлений довольно быстро и легко лечится. А вот когда болезнь становится хронической, требуется уже более затяжное и проблемное лечение. Но вылечить его все же можно. И народными средствами в том числе.Стоит помнить, что при тонзиллите наши миндалины перестают быть защитником организма, и сами становятся опасным объектом их распространения. Поэтому с лечением затягивать нельзя.Отлично при хроническом тонзиллите принимать лечебные напитки. Добавляем в 1 стакан кипяченой теплой воды 4 чайных ложки меда, ? чайной ложки соли и свежевыжатый сок одного лайма или лимона. Все эти составляющие тщательно перемешиваем, чтобы получился витаминный напиток, который нужно пить два раза в день. Этот рецепт считается одним из лучших при возникновении тонзиллита. Особенно он рекомендован во время беременности, когда масса методов не подходят из-за противопоказаний.А вот обострение тонзиллита можно снять с помощью такого напитка: перед сном вечером нужно выпивать 1 стакан горячего молока с щепоткой порошка куркумы и перца. Такое лечение рекомендуют продолжать три вечера. Этот напиток отлично подходит даже маленьким детям.Еще один рецепт — сочетание морковного, свекольного и огуречного соков. Этот микс является прекрасным способом для лечения хронического тонзиллита. Нужно смешать 300 мл морковного сока с 100 мл соком свеклы и 100 мл огуречного сока. Полученную смесь соков нужно пить один раз в день.Существует в копилке народной мудрости еще и такой рецепт: в 50 мл молока нужно вскипятить 12 г цветов фиалки. Затем процедить, остудить и выпивать.При лечении хронического тонзиллита очень эффективно используют имбирный чай – он уничтожает всю инфекцию и снимает воспаление. А в холодные осенние дни такой чай с имбирем еще и согреет, подарит прилив сил. Для этого нужно измельчить кусочек свежего корня имбиря 5-10 см. Нарезать ломтиками два лимона и два зубчика чеснока. Положить все в кастрюлю, добавить 0,5 литра воды и варить на слабом огне в течение 20 минут. Можно в конце готовки добавить в чай немного меда для хорошего вкуса. Принимать этот целебный чай нужно через 1-2 часа после еды, 3 раза в день.